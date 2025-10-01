Hà Nội

Xe

Hơn 7.200 xe ôtô Toyota đến tay khách Việt trong tháng 9/2025

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9/2025, đồng thời thông báo loạt chương trình ưu đãi cho khách hàng trong tháng 10.

Thảo Nguyễn
Video: Người dùng nói gì về Toyota Yaris Cross HEV.

Trong tháng 9/2025, Toyota Việt Nam đã bán ra 7.209 xe, bao gồm cả thương hiệu Lexus. Trong đó, doanh số các mẫu Toyota đạt 7.013 xe, tăng 36% so với tháng trước. Số lượng xe lắp ráp trong nước là 2.338 chiếc, còn lại 4.675 chiếc được nhập khẩu nguyên chiếc. Đáng chú ý, dòng xe Hybrid Electric ghi nhận 784 xe bán ra, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở phân khúc cao cấp, Lexus tiêu thụ 196 xe trong tháng 9, nâng tổng số xe Lexus bàn giao cho khách hàng Việt Nam lên 15.220 chiếc kể từ khi ra mắt thị trường. Trong số các mẫu xe Toyota, Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu với 1.964 xe, theo sau là Vios với 1.292 xe. Các mẫu Corolla Cross, Veloz Cross và Innova Cross duy trì doanh số ổn định với lần lượt 985, 815 và 671 chiếc.

2-8092.jpg
Hơn 7.200 xe ôtô Toyota đến tay khách Việt trong tháng 9/2025.

Song song với công bố doanh số, Toyota Việt Nam cũng triển khai nhiều ưu đãi trong tháng 10. Khách hàng mua các dòng xe phổ thông sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm thân vỏ trong một năm đối với một số phiên bản, với tổng giá trị ưu đãi từ 20 đến 77 triệu đồng.

Cùng với đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cung cấp các gói vay mua xe với lãi suất ưu đãi. Khách hàng có thể vay với lãi suất từ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu cho nhiều dòng xe phổ thông. Đối với các mẫu hybrid như Corolla Cross HEV, Yaris Cross HEV, Innova Cross HEV hay Camry HEV, mức lãi suất được áp dụng từ 1,49%/năm. Đặc biệt, khách hàng bán xe cũ và đổi sang các mẫu Veloz Cross, Avanza Premio hoặc dòng hybrid mới có cơ hội vay mua xe với mức lãi suất từ 0%/năm trong 6 tháng đầu.

1-955.jpg
Khách hàng mua các dòng xe Toyota phổ thông sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm thân vỏ trong một năm đối với một số phiên bản...

Ngoài chính sách lãi suất, khách hàng còn có thể lựa chọn những quyền lợi khác như một năm bảo hiểm Toyota gói vàng, miễn phí phụ tùng bảo dưỡng trong ba năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện đến trước) và dán kính miễn phí.

Xe

Toyota sắp chi 360 triệu USD sản xuất ôtô hybrid tại Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động, Toyota Việt Nam thông báo sẽ đầu tư hơn 360 triệu USD cho dây chuyền sản xuất ôtô hybrid trong nước và nâng cấp nhà máy.

Video: Toyota Việt Nam - 30 năm gắn kết, một triệu niềm tin vững bền.

Tối ngày 25/9 vừa qua, Toyota Việt Nam (TMV) đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm hoạt động với sự góp mặt của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công Thương, tỉnh Phú Thọ cùng đại diện Toyota Khu vực châu Á.

Xem chi tiết

Xe

Toyota Việt Nam khẳng định, chưa tăng giá Camry và Fortuner nhập khẩu

Trước thông tin tăng giá Toyota Camry, Fortuner từ 8-12 triệu đồng, hãng phản hồi không có bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào về việc điều chỉnh giá lần này.

Video: trải nghiệm Toyota Collora Cross HEV tại Việt Nam.

Từ ngày 26/8 – 28/8/2025, xuất hiện thông tin trang chủ Toyota Việt Nam có sự thay đổi giá xe Toyota Camry theo hướng tăng thêm 12 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Cụ thể:

Xem chi tiết

Xe

Toyota Việt Nam ra mắt loạt ôtô phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm cho ba mẫu xe chủ lực.

Video: Xem trước Toyota Vios thế hệ mới sắp về Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Toyota Việt Nam cho ra mắt phiên bản kỷ niệm 30 năm cho ba mẫu xe chủ lực gồm: Vios, Veloz Cross và Yaris Cross. Đây là dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của Toyota tại Việt Nam, đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi đến khách hàng và đối tác đã đồng hành trong suốt ba thập kỷ qua. Nhân dịp này, Toyota cũng dành nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua xe mới.

Xem chi tiết

