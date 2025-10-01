Hơn 7.200 xe ôtô Toyota đến tay khách Việt trong tháng 9/2025.

Video: Người dùng nói gì về Toyota Yaris Cross HEV.

Trong tháng 9/2025, Toyota Việt Nam đã bán ra 7.209 xe, bao gồm cả thương hiệu Lexus. Trong đó, doanh số các mẫu Toyota đạt 7.013 xe, tăng 36% so với tháng trước. Số lượng xe lắp ráp trong nước là 2.338 chiếc, còn lại 4.675 chiếc được nhập khẩu nguyên chiếc. Đáng chú ý, dòng xe Hybrid Electric ghi nhận 784 xe bán ra, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở phân khúc cao cấp, Lexus tiêu thụ 196 xe trong tháng 9, nâng tổng số xe Lexus bàn giao cho khách hàng Việt Nam lên 15.220 chiếc kể từ khi ra mắt thị trường. Trong số các mẫu xe Toyota, Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu với 1.964 xe, theo sau là Vios với 1.292 xe. Các mẫu Corolla Cross, Veloz Cross và Innova Cross duy trì doanh số ổn định với lần lượt 985, 815 và 671 chiếc.

Song song với công bố doanh số, Toyota Việt Nam cũng triển khai nhiều ưu đãi trong tháng 10. Khách hàng mua các dòng xe phổ thông sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm thân vỏ trong một năm đối với một số phiên bản, với tổng giá trị ưu đãi từ 20 đến 77 triệu đồng.

Cùng với đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cung cấp các gói vay mua xe với lãi suất ưu đãi. Khách hàng có thể vay với lãi suất từ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu cho nhiều dòng xe phổ thông. Đối với các mẫu hybrid như Corolla Cross HEV, Yaris Cross HEV, Innova Cross HEV hay Camry HEV, mức lãi suất được áp dụng từ 1,49%/năm. Đặc biệt, khách hàng bán xe cũ và đổi sang các mẫu Veloz Cross, Avanza Premio hoặc dòng hybrid mới có cơ hội vay mua xe với mức lãi suất từ 0%/năm trong 6 tháng đầu.

Ngoài chính sách lãi suất, khách hàng còn có thể lựa chọn những quyền lợi khác như một năm bảo hiểm Toyota gói vàng, miễn phí phụ tùng bảo dưỡng trong ba năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện đến trước) và dán kính miễn phí.