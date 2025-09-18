Video: Xem chi tiết Land Rover Defender Octa 2025.

Hãng xe Anh quốc - Jaguar Land Rover (JLR) thuộc tập đoàn Tata (Ấn Độ) đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng, buộc hãng phải phát đi tới 4 thông cáo báo chí liên tiếp với cùng tiêu đề “tuyên bố về sự cố mạng”. Trong hai tuần qua, toàn bộ dây chuyền sản xuất của JLR đã ngừng hoạt động và dự kiến chỉ có thể khởi động lại vào ngày 24/9, trong kịch bản lạc quan nhất.

Hơn 40.000 xe Land Rover “mất tích” vì bị tấn công mạng.

Thông tin cập nhật cho biết JLR hiện không xác định được vị trí của khoảng 40.000 xe mới sản xuất trước khi sự cố xảy ra. Trong điều kiện bình thường, hãng sản xuất hơn 1.000 xe/ngày, đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn khách hàng đặt xe đã bị ảnh hưởng. Cuộc tấn công này tác động mạnh nhất tới thương hiệu Land Rover, trong khi Jaguar vốn chỉ còn duy trì sản xuất mẫu F-Pace trước khi chuyển đổi sang xe điện.

Ngoài việc ngừng sản xuất, hiệu ứng dây chuyền từ sự cố còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn trong việc tìm kiếm linh kiện phục vụ bảo dưỡng xe tại các đại lý cũng như tân trang xe đã qua sử dụng.

Theo ước tính ban đầu, JLR thiệt hại khoảng 5 triệu bảng Anh (gần 7 triệu USD) mỗi ngày. Một số chuyên gia thậm chí cho rằng con số thực tế có thể gấp đôi. Trong bối cảnh doanh số và lợi nhuận đã suy giảm do hàng rào thuế quan từ Mỹ và việc loại bỏ phần lớn dòng xe Jaguar, sự cố này càng đẩy JLR vào thế khó.

JLR cho biết hãng đang phối hợp cùng các chuyên gia an ninh mạng bên thứ ba để khôi phục dần các ứng dụng toàn cầu theo cách an toàn. Các nhà phân phối vẫn duy trì hoạt động và hãng cam kết sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng nếu dữ liệu cá nhân bị ảnh hưởng.