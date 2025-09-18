Hà Nội

Xe

Hơn 40.000 xe Land Rover “mất tích” vì bị tấn công mạng

Hãng ôtô Jaguar Land Rover phải ngừng sản xuất gần 3 tuần vì sự cố tấn công mạng, mất dấu 40.000 xe mới sản xuất, thiệt hại khoảng gần 5 triệu bảng Anh/ngày.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết Land Rover Defender Octa 2025.

Hãng xe Anh quốc - Jaguar Land Rover (JLR) thuộc tập đoàn Tata (Ấn Độ) đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng, buộc hãng phải phát đi tới 4 thông cáo báo chí liên tiếp với cùng tiêu đề “tuyên bố về sự cố mạng”. Trong hai tuần qua, toàn bộ dây chuyền sản xuất của JLR đã ngừng hoạt động và dự kiến chỉ có thể khởi động lại vào ngày 24/9, trong kịch bản lạc quan nhất.

1.jpg
Hơn 40.000 xe Land Rover “mất tích” vì bị tấn công mạng.

Thông tin cập nhật cho biết JLR hiện không xác định được vị trí của khoảng 40.000 xe mới sản xuất trước khi sự cố xảy ra. Trong điều kiện bình thường, hãng sản xuất hơn 1.000 xe/ngày, đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn khách hàng đặt xe đã bị ảnh hưởng. Cuộc tấn công này tác động mạnh nhất tới thương hiệu Land Rover, trong khi Jaguar vốn chỉ còn duy trì sản xuất mẫu F-Pace trước khi chuyển đổi sang xe điện.

Ngoài việc ngừng sản xuất, hiệu ứng dây chuyền từ sự cố còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn trong việc tìm kiếm linh kiện phục vụ bảo dưỡng xe tại các đại lý cũng như tân trang xe đã qua sử dụng.

2.jpg
Thông tin cập nhật cho biết JLR hiện không xác định được vị trí của khoảng 40.000 xe mới sản xuất trước khi sự cố xảy ra.

Theo ước tính ban đầu, JLR thiệt hại khoảng 5 triệu bảng Anh (gần 7 triệu USD) mỗi ngày. Một số chuyên gia thậm chí cho rằng con số thực tế có thể gấp đôi. Trong bối cảnh doanh số và lợi nhuận đã suy giảm do hàng rào thuế quan từ Mỹ và việc loại bỏ phần lớn dòng xe Jaguar, sự cố này càng đẩy JLR vào thế khó.

JLR cho biết hãng đang phối hợp cùng các chuyên gia an ninh mạng bên thứ ba để khôi phục dần các ứng dụng toàn cầu theo cách an toàn. Các nhà phân phối vẫn duy trì hoạt động và hãng cam kết sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng nếu dữ liệu cá nhân bị ảnh hưởng.

Xe

Jaguar Land Rover bị triệu hồi hơn 121.500 xe vì lỗi nguy hiểm

Jaguar Land Rover vưa phát lệnh triệu hồi hơn 121.500 xe Range Rover và Range Rover Sport tại Mỹ do lỗi hệ thống treo trước, trong bối cảnh doanh số sụt giảm.

Video: Triệu hồi hơn 121.500 xe Jaguar Land Rover vì lỗi nguy hiểm.

Theo NHTSA, tổng cộng 121.509 xe thuộc các dòng Range Rover và Range Rover Sport sản xuất trong giai đoạn 2014 - 2017 có nguy cơ gặp vấn đề ở các khớp nhôm kết nối bánh trước với những bộ phận quan trọng khác như cụm phanh. Các khớp này có thể bị nứt, làm tăng nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Xem chi tiết

Xe

Land Rover Defender 90 độ mui trần chi phí tới 2,58 tỷ đồng

Urban Automotive ra mắt SUV mui trần đầu tiên dựa trên Land Rover Defender 90 với gói Widetrack, nội thất da Hermes Orange và bảng điều khiển Heritage Series

1-111.jpg
Urban Widetrack Heritage Series Soft-Top, mẫu xe SUV mui trần đầu tiên của Urban Automotive dựa trên Land Rover Defender 90, là một trong ba mẫu xe mới ra mắt tại Lễ hội tốc độ Goodwood 2025.
2-8177.jpg
“Land Rover Defender là một trong những mẫu xe phổ biến nhất của chúng tôi, vì vậy việc bổ sung phiên bản mui trần bespoke độc đáo này thật thú vị. Sự hợp tác với Heritage Customs rất thành công, và tôi rất vui được chào đón họ vào gia đình Urban”, Simon Dearn - nhà sáng lập Urban Automotive nhận định.
Xem chi tiết

Xe

Ineos Grenadier - xe SUV chất như Land Rover từ 199.000 USD

Ineos Grenadier và Quartermaster Trialmaster X Letech là mẫu xe SUV sở hữu kiểu dáng như Land Rover Defender cổ, cầu trục như Mercedes-AMG G 63 4x4².

10.jpg
Dành cho những người lái xe đòi hỏi nhiều hơn là khả năng off-road đơn thuần, phiên bản mới nhất Trialmaster X Letech của mẫu SUV địa hình Ineos Grenadier và bán tải Quartermaster ra mắt với một loạt nâng cấp đáng kể, cùng mức giá tương xứng.
11.jpg
Với khoảng sáng gầm xe được cải thiện, hệ cầu trục gián tiếp (portal axle) và bộ phụ kiện off-road, bộ đôi Ineos Grenadier và Quartermaster Trialmaster X Letech nâng cấp này được thiết kế cho những địa hình thực sự khắc nghiệt.
Xem chi tiết

