Tối 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (TP Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Hội, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ Hội, hội viên tiêu biểu cấp Trung ương.

Ông Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, ban, bộ, ngành ở Trung ương; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam các thời kỳ cùng khoảng 3000 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên…

Trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc.

Các tiết mục nghệ thuật mang đậm hồn cốt dân tộc.

Trải qua chặng đường lịch sử 70 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu. Với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Đến nay, Hội LHTN Việt Nam có hơn 9 triệu hội viên, với hệ thống tổ chức Hội tại 34 tỉnh, thành phố; 9 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, từ những phong trào qua các thời kỳ đến “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, mỗi người đều thấy rõ một sự tiếp nối: Hội luôn tìm cách đưa tình yêu nước đến với hành động, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp. Trong cuộc sống thường ngày, tinh thần ấy hiện diện bằng những việc làm gần gũi, cụ thể.

Các chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Chia sẻ cùng thầy cô” đã kết nối nhiều tấm lòng với những địa bàn còn khó khăn. “Thanh niên sống đẹp”, “Tỏa sáng nghị lực Việt” giúp chúng ta thêm tin vào sự tử tế, vào khả năng vượt lên nghịch cảnh và cống hiến của mỗi người... Mỗi chương trình có một cách làm, một đối tượng đồng hành, nhưng đều hướng đến thanh niên, đến niềm vui và cơ hội phát triển của thanh niên, của cộng đồng.

Tinh thần tiếp nối truyền thống được thể hiện sinh động trong đợt hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội. Khởi động tại Nghệ An vào tháng 5/2026, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục đến Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh và Cà Mau và hướng về Thủ đô Hà Nội. Mỗi điểm đến gắn giáo dục truyền thống với những công trình, phần việc và sự sẻ chia dành cho cộng đồng. Cùng với các chặng hoạt động, lễ chào cờ giữa biển trời Trường Sa và hành trình tại Luông Pha Bang, nước bạn Lào đã góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, trách nhiệm với chủ quyền Tổ quốc và tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc cấp Trung ương.

"Trong ngày vui hôm nay, chúng ta nhiệt liệt chúc mừng 70 cán bộ Hội tiêu biểu được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026. Đây là năm đầu tiên Giải thưởng “15 tháng 10” được mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội vào đúng thời điểm có rất ý nghĩa chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống.

70 anh, chị được vinh danh hôm nay là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ Hội trên mọi miền Tổ quốc. Các anh, chị đã có nhiều sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Từ những hành trình nơi biên giới đến những hoạt động đồng hành với hội viên, thanh niên của mình, điều đáng quý là các anh, chị đã tìm cách đưa hình ảnh, hoạt động Hội đến gần hơn với nhu cầu và mong muốn của thanh niên", đồng chí Nguyễn Kim Quy bày tỏ.

Người dân và các hội viên, thanh niên hào hứng tham dự chương trình.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng và tôn vinh chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Hội; những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai các chương trình an sinh xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Hội LHTN Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngay sau Lễ kỷ niệm là Đại nhạc hội thanh niên với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ khách mời đang được đông đảo giới trẻ yêu thích như ca sĩ: Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Erik, Hoàng Bách, Bảo Trâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Hà Myo, Cao Phú Quý, Ali Thục Phương, Đặng Thiên Kim, Bùi Tuấn Ngọc, Dương Đức, nhóm Oplus… hứa hẹn tạo nên một đêm hội giàu cảm xúc và trở thành điểm hẹn được mong chờ của thanh niên.