Đời sống

Hỏa tốc hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe khi tham gia diễu binh, diễn hành

Trường hợp có tình huống khẩn cấp cần giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng. Không hoảng loạn chạy, xô đẩy....

Thúy Nga

Ngày 31/8, Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV) và các cơ quan truyền thông báo chí về hướng dẫn bảo vệ sức khỏe người dân trong tình huống khẩn cấp khi tham dự sự kiện diễu binh, diễu hành.

Theo đó, để bảo đảm an toàn và phòng tránh những sự cố không mong muốn xảy ra khi tập trung đông người nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Cục QLKCB) – Bộ Y tế xin gửi thông điệp sau:

dieu-binh-30.jpg
Người dân đội mưa để xem tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/8 - Ảnh kienthuc.net.vn

Trước khi tham dự:

- Xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước.

- Trang phục gọn gàng, lịch sự.

- Đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê.

- Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ.

- Mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như: Ô, mũ, quạt tay...

- Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.

Trong khi tham dự

- Tránh chen lấn, xô đẩy.

- Không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét.

- Thông qua APP A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.

nguoi-dan.jpg
Sáng 31/8 nhiều người dân đã xếp hàng chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Ảnh: Thiên Anh/Báo Tri thức & Cuộc sống.

Trường hợp có tình huống khẩn cấp

- Giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng.

- Không hoảng loạn chạy, xô đẩy.

- Tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ.

- Đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người.

- Quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi bị cuốn vào đám đông

Bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn.

Giữ tay trước ngực: Bảo vệ phổi, tránh ngạt thở.

Bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người.

Không dừng lại giữa dòng người.

Nếu bị ngã: Bảo vệ đầu, che đầu; Gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng; Tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.

Lưu ý: An toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức.

#hướng dẫn bảo vệ sức khỏe diễu binh #an toàn tham gia diễu hành #quản lý khẩn cấp trong sự kiện lớn #biện pháp phòng tránh sự cố đông người #cách giữ bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp #chăm sóc sức khỏe khi tham dự sự kiện

Xã hội

Người dân xếp ghế, trải chiếu giữ chỗ chờ xem diễu binh từ sáng 31/8

Trưa 31/8, trên một số tuyến phố, người dân đã xếp ghế, trải chiếu để giữ chỗ xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.

z6963364380710-676b9954ef9a632af6ac96d02b3c0d33.jpg
Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, ngay từ sáng sớm ngày 31/8, tức là còn 2 ngày nữa mới chính thức diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9, những con đường nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Kim Mã đã xuất hiện những người dân xếp chiếu, bạt giữ chỗ.
z6963364341124-510c3091b796703b5f6585015e23061c.jpg
Đa phần những người xếp chiếu, bạt giữ chỗ tại những tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đều đến từ những tỉnh xa.
Xem chi tiết

Tri thức Cuộc sống Daily News

Nam thanh niên ở TP.HCM chạy xe xuyên Việt đi xem diễu binh, diễu hành A80, vượt thử thách tiến về Hà Nội

Tận dụng thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc công việc cũ, anh Nguyễn Quốc Huy (SN 2000, ngụ TP.HCM) đưa ra quyết định táo bạo khi xách balo lên, thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy kéo dài hơn 1 tuần với đích đến là Hà Nội. Bên cạnh mong muốn được xem diễu binh, diễu hành A80 với cự ly gần nhất, anh hy vọng chuyến đi sẽ giúp bản thân có thêm năng lượng để bước vào một hành trình mới.

"Chữa lành" bằng cách đi xuyên Việt đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Từ nhiều năm trước, anh Quốc Huy đã ấp ủ giấc mơ được thực hiện chuyến đi xuyên Việt để ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước, được trải nghiệm văn hóa ở những vùng đất mà chưa có cơ hội đặt chân đến. Song vì nhiều yếu tố và hơn hết là chưa tự tin để bước ra khỏi vùng an toàn, anh Quốc Huy đành gác lại mong muốn này.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chuyên gia lưu ý giữ an toàn cho bản thân, mọi người khi xem diễu binh 2/9

Để buổi tham dự diễu binh 2/9 được trọn vẹn, ý nghĩa, người dân cần bảo đảm sức khỏe an toàn trong điều kiện đông người, cũng như điều kiện thời tiết.

Theo dự kiến, Lễ kỷ niệm A80 và diễu binh, diễu hành có sự tham dự của khoảng 45.000 người, cùng hơn 1 triệu lượt du khách đến Thủ đô trong dịp nghỉ lễ. Đây là con số rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn, sự cố y tế, dịch bệnh cộng đồng.

Trong những ngày vừa qua, cả nước hân hoan chào đón các sự kiện lớn diễn ra trong dịp A80, đặc biệt là sự kiện tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành của các lực lượng tại Quảng trường Ba Đình. Không chỉ người dân Hà Nội, mà nhân dân ở nhiều tỉnh, thành phố đã đổ về các khu vực gần Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố nơi đoàn diễu binh đi qua. Ai cũng muốn có một vị trí đẹp để được chiêm ngưỡng những bước đi đều, đẹp, hào hùng của đoàn quân.

Xem chi tiết

