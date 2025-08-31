Hỏa tốc hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe khi tham gia diễu binh, diễn hành

Trường hợp có tình huống khẩn cấp cần giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng. Không hoảng loạn chạy, xô đẩy....

Ngày 31/8, Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV) và các cơ quan truyền thông báo chí về hướng dẫn bảo vệ sức khỏe người dân trong tình huống khẩn cấp khi tham dự sự kiện diễu binh, diễu hành.

Theo đó, để bảo đảm an toàn và phòng tránh những sự cố không mong muốn xảy ra khi tập trung đông người nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Cục QLKCB) – Bộ Y tế xin gửi thông điệp sau:

Người dân đội mưa để xem tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/8 - Ảnh kienthuc.net.vn

Trước khi tham dự:

- Xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước.

- Trang phục gọn gàng, lịch sự.

- Đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê.

- Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ.

- Mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như: Ô, mũ, quạt tay...

- Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.

Trong khi tham dự

- Tránh chen lấn, xô đẩy.

- Không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét.

- Thông qua APP A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.

Sáng 31/8 nhiều người dân đã xếp hàng chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Ảnh: Thiên Anh/Báo Tri thức & Cuộc sống.

Trường hợp có tình huống khẩn cấp

- Giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng.

- Không hoảng loạn chạy, xô đẩy.

- Tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ.

- Đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người.

- Quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi bị cuốn vào đám đông

Bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn.

Giữ tay trước ngực: Bảo vệ phổi, tránh ngạt thở.

Bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người.

Không dừng lại giữa dòng người.

Nếu bị ngã: Bảo vệ đầu, che đầu; Gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng; Tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.