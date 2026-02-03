Hà Nội

Hoa hậu Lương Thùy Linh chuộng đầm hở lưng, khoe đường cong nuột nà

Giải trí

Hoa hậu Lương Thùy Linh chuộng đầm hở lưng, khoe đường cong nuột nà

Hoa hậu Lương Thùy Linh ghi dấu ấn với phong cách thời trang gợi cảm có chừng mực. Những thiết kế đầm hở lưng giúp nàng hậu làm nổi bật lợi thế hình thể.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Lương Thùy Linh)
Trong kỳ nghỉ dưỡng mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh diện một chiếc đầm lụa màu vàng đồng với bề mặt bóng nhẹ. Thiết kế tạo điểm nhấn bằng phần lưng trần tinh tế, mang lại cảm giác sang trọng.
Lương Thùy Linh búi tóc gọn gàng phía sau, để lộ bờ vai trần mảnh dẻ và chiếc cổ cao thanh tú, giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng.
Nàng hậu ưu ái các thiết kế đầm hở lưng đầy tinh tế, khoe đường cong nuột nà.
Phần thân váy được xử lý khéo léo với các đường cắt mềm mại. Chi tiết này tạo hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng, hiện đại.
Khi diện các thiết kế hở lưng, Lương Thùy Linh thường chọn gam màu trung tính hoặc pastel. Bảng màu này góp phần mang lại cảm giác tinh tế, sang trọng.
Phong cách trang điểm và làm tóc được tiết chế để hài hòa với trang phục. Lối makeup trong veo giúp tôn lên nét đẹp tự nhiên của nàng hậu.
Gu thời trang của Lương Thùy Linh ngày càng có định hướng rõ ràng. Những thiết kế đầm hở lưng dần trở thành dấu ấn quen thuộc trong hình ảnh của cô.
Trong một số lần xuất hiện, nàng hậu lựa chọn váy hở lưng với chi tiết dây mảnh đan chéo. Ngoài ra, phần tà váy xẻ cao còn giúp khéo léo để lộ đôi chân dài.
Với vóc dáng cân đối cùng phong thái tự tin, Lương Thùy Linh dễ dàng tạo thiện cảm trước ống kính. Hình ảnh cho thấy sự thăng hạng rõ rệt về phong cách của cô sau 7 năm đăng quang Miss World Vietnam.
Hiện tại, nàng hậu tích cực tham gia các hoạt động showbiz. Bên cạnh đó, Lương Thùy Linh học hệ tiến sĩ, ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Kinh tế.
