Cộng đồng trẻ

'Hoa hậu 17 tuổi' từng gây bão xứ Kim Chi giờ ra sao?

'Hoa hậu 17 tuổi' từng gây bão tại Hàn Quốc là Han Yi Sool hiện khiến nhiều người bất ngờ khi theo đuổi hình ảnh gợi cảm, năng lượng.

Thiên Anh
Han Yi Sool (sinh năm 2000) từng là cái tên "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội Hàn Quốc vào những năm 2017-2018. Cô từng giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Chunhyang lần thứ 87 khi mới 17 tuổi.
Han Yi Sool gây ấn tượng bởi nụ cười tươi rạng rỡ, chiều cao lý tưởng 1,72 m. Năm 2018, loạt ảnh cô có mặt trên khán đài cổ vũ tuyển bóng đá Hàn Quốc tại nhiều giải đấu cũng được lan truyền, nhận nhiều thiện cảm.
Bẵng đi 7 năm, Han Yi Sool hiện đã 25 tuổi, là thành viên ban nhạc pop rock có tên Rockit Girl với nghệ danh Han Leeseul.
Không còn là cô nữ sinh ngọt ngào, trong trẻo, Han hiện theo đuổi hình tượng gợi cảm, trưởng thành.
Han được khen có giọng hát ngọt ngào, cùng các thành viên chăm chỉ phát hành nhạc, trung bình một bài hát mỗi tháng. Nhóm cô nàng cũng nhận được nhiều lời mời biểu diễn tại các sự kiện lớn nhỏ, đặc biệt tại các trường đại học.
Sau 7 năm nổi tiếng, Han vẫn duy trì vóc dáng chuẩn và nụ cười rạng rỡ "thương hiệu". Cô cũng thường xuyên đăng tải các bức ảnh diện đồ bơi khoe lợi thế hình thể.
Trang cá nhân của Han hiện có hơn 33.000 người theo dõi, nơi cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc thường ngày và hậu trường các buổi biểu diễn.
Nhiều người theo dõi bày tỏ sự tự tin, thoải mái trước ống kính của Han là điều khiến các bức hình trở nên thu hút đặc biệt.
Sau những giờ phút trên sân khấu, Han vẫn duy trì niềm yêu thích dành cho bóng đá và thường xuyên tới sân cổ vũ tuyển Hàn Quốc.
Nhờ vẻ ngoài nổi bật, nàng hậu 17 tuổi năm nào luôn là một trong những fan nữ thu hút sự chú ý trên khán đài.
