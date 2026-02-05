Hà Nội

Video

Hố sụt bất ngờ nuốt chửng toàn bộ một trạm xăng với nhiều người bên trong

Một hố sụt bất ngờ đã xuất hiện tại một trạm xăng ở thủ đô Cairo của Ai Cập, do các hoạt động đào bới gần đó khiến nền đất trở nên không ổn định.

Trường Hân dịch

Một vụ sạt lở đất bất ngờ tại một thành phố của Ai Cập đã phá hủy hoàn toàn hai cửa hàng. Có người bị thương. Các video ghi lại cảnh các tòa nhà biến mất xuống lòng đất đã xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 2, theo Fontanka.

Vụ việc xảy ra vào thứ Bảy, ngày 31 tháng 1, tại một trạm xăng ở New Cairo, theo Egypt Today đưa tin. Giữa trưa, mặt đất đột nhiên sụt lún, tạo thành một hố sâu 15 mét. Hai cửa hàng đã rơi xuống hố.

Video: Zougla

Theo báo cáo, hai người có mặt trong các cửa hàng vào thời điểm đó đã bị thương. Họ đã được đưa đến bệnh viện. Các cửa hàng đã bị phá hủy hoàn toàn. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Theo báo cáo sơ bộ, công tác đào bới tại một công trường xây dựng gần đó có thể là nguyên nhân gây ra vụ sập. Điều này dẫn đến tình trạng mất ổn định và sụt lún nền đất bên dưới các công trình hiện có.

#sạt lở đất #trạm xăng #Ai Cập #sập nhà #thương tích

Video

Khoảnh khắc 'hố tử thần' nuốt chửng hai chiếc xe trên đường ở Đà Nẵng

Camera ghi lại diễn biến sập mặt đường tạo thành hố ở Đà Nẵng ngày hôm nay, có thể cho thấy là mưa xối vào vết nứt của công trình khiến cho sụt lún dần.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng), cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ, khiến 2 ô tô và 1 công nhân bị rơi xuống "hố tử thần", thông tin trên báo Người Lao Động.

'Hố tử thần' làm 2 ô tô cùng 1 công nhân bị rơi xuống. Video: MXH
Video

Giải cứu 2 người đàn ông rơi xuống hố khi đường bị sụt lún

Ngày 13/2, cơ quan chức năng TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc xuất hiện hố sâu trên đường giao thông làm 2 người bị thương.

Giải cứu 2 người đàn ông rơi xuống hố khi đường bị sụt lún 

Theo đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 13/2, ông Bành Văn Sáng (SN 1952, quê Vĩnh Long) và ông Lê Văn Hùng (SN 1985, quê Bình Dương) đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường ĐH604 đến ĐH605. Khi đến đoạn thuộc phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát thì bất ngờ bị sụt xuống hố sâu ngay giữa đường.

Video

Khoảnh khắc xe tải bị vùi lấp bởi vụ sạt lở mỏ niken

Hình ảnh camera hành trình cho thấy một vụ sạt lở đất đã vùi lấp một chiếc xe tải chở niken ở Đông Halmahera, Bắc Maluku, tài xế đã nhảy ra ngoài.

Được ghi lại bằng camera hành trình, một vụ sạt lở đất đã vùi lấp một chiếc xe tải chở niken ở Đông Halmahera , Bắc Maluku.

Video: @Weather Monitors / X
