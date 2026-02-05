Hố sụt bất ngờ nuốt chửng toàn bộ một trạm xăng với nhiều người bên trong

Một hố sụt bất ngờ đã xuất hiện tại một trạm xăng ở thủ đô Cairo của Ai Cập, do các hoạt động đào bới gần đó khiến nền đất trở nên không ổn định.

Một vụ sạt lở đất bất ngờ tại một thành phố của Ai Cập đã phá hủy hoàn toàn hai cửa hàng. Có người bị thương. Các video ghi lại cảnh các tòa nhà biến mất xuống lòng đất đã xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 2, theo Fontanka.

Vụ việc xảy ra vào thứ Bảy, ngày 31 tháng 1, tại một trạm xăng ở New Cairo, theo Egypt Today đưa tin. Giữa trưa, mặt đất đột nhiên sụt lún, tạo thành một hố sâu 15 mét. Hai cửa hàng đã rơi xuống hố.

Video: Zougla

Theo báo cáo, hai người có mặt trong các cửa hàng vào thời điểm đó đã bị thương. Họ đã được đưa đến bệnh viện. Các cửa hàng đã bị phá hủy hoàn toàn. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Theo báo cáo sơ bộ, công tác đào bới tại một công trường xây dựng gần đó có thể là nguyên nhân gây ra vụ sập. Điều này dẫn đến tình trạng mất ổn định và sụt lún nền đất bên dưới các công trình hiện có.