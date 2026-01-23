Hộ kinh doanh The Sen SG và nhiều cơ sở, cá nhân ở TP HCM bị xử phạt vì hoạt động khám chữa bệnh không có giấy phép, chưa có chứng chỉ hành nghề...

Sở Y tế TP HCM vừa ban hành Quyết định số 16/QĐ-XPHC ngày 07/01/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Hộ kinh doanh The Sen SG (địa chỉ tại 186–186A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TP HCM), bị xử phạt 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ và quảng cáo khám, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động. Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng, đồng thời buộc tháo gỡ các quảng cáo sai phạm.

Hộ kinh doanh The Sen SG bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng.Ảnh chụp màn hình

Tại địa chỉ 175 – 175B đường Liên tỉnh 5, phường Bình Đông, Sở Y tế TP HCM xử phạt 3 cá nhân vi phạm:

Ông Ngô Quang Đức và ông Nguyễn Tấn Dũng, mỗi người bị phạt 35 triệu đồng về hành vi khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Ông Nguyễn Đình Trợi bị phạt 4 triệu đồng do hành nghề không đúng thời gian được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt các cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế/Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, Hộ kinh doanh Trần Hoàng Yến (địa chỉ 533 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường Bà Rịa) bị phạt 6 triệu đồng do hoạt động có biển hiệu không đủ thông tin và người hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định.

Công ty TNHH SGC Dental Center (địa chỉ 34 Hồ Biểu Chánh, phường Phú Nhuận, TP HCM) bị xử phạt 4 triệu đồng do niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ, trong khi ông Trần Phúc Duy bị phạt 2 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng do lập hồ sơ bệnh án không đúng mẫu.

Liên quan đến hoạt động cấp giấy khám sức khỏe, Chi nhánh Tân Phú Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Bắc Sài Gòn VN Clinic (địa chỉ 111B Tân Sơn Nhì, TP HCM) bị xử phạt 8 triệu đồng do cung cấp giấy khám sức khỏe khi không thực hiện việc khám đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.