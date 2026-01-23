Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hộ kinh doanh The Sen SG bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng

Hộ kinh doanh The Sen SG và nhiều cơ sở, cá nhân ở TP HCM bị xử phạt vì hoạt động khám chữa bệnh không có giấy phép, chưa có chứng chỉ hành nghề... 

Bình Nguyên

Sở Y tế TP HCM vừa ban hành Quyết định số 16/QĐ-XPHC ngày 07/01/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Hộ kinh doanh The Sen SG (địa chỉ tại 186–186A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TP HCM), bị xử phạt 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ và quảng cáo khám, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động. Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng, đồng thời buộc tháo gỡ các quảng cáo sai phạm.

1-8505.jpg

Hộ kinh doanh The Sen SG bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng.Ảnh chụp màn hình

Tại địa chỉ 175 – 175B đường Liên tỉnh 5, phường Bình Đông, Sở Y tế TP HCM xử phạt 3 cá nhân vi phạm:

Ông Ngô Quang Đức và ông Nguyễn Tấn Dũng, mỗi người bị phạt 35 triệu đồng về hành vi khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Ông Nguyễn Đình Trợi bị phạt 4 triệu đồng do hành nghề không đúng thời gian được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

1-1637.jpg
Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt các cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế/Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, Hộ kinh doanh Trần Hoàng Yến (địa chỉ 533 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường Bà Rịa) bị phạt 6 triệu đồng do hoạt động có biển hiệu không đủ thông tin và người hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định.

Công ty TNHH SGC Dental Center (địa chỉ 34 Hồ Biểu Chánh, phường Phú Nhuận, TP HCM) bị xử phạt 4 triệu đồng do niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ, trong khi ông Trần Phúc Duy bị phạt 2 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng do lập hồ sơ bệnh án không đúng mẫu.

Liên quan đến hoạt động cấp giấy khám sức khỏe, Chi nhánh Tân Phú Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Bắc Sài Gòn VN Clinic (địa chỉ 111B Tân Sơn Nhì, TP HCM) bị xử phạt 8 triệu đồng do cung cấp giấy khám sức khỏe khi không thực hiện việc khám đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

#Hộ kinh doanh The Sen SG #bị phạt 80 triệu đồng #đình chỉ hoạt động #hoạt động trái phép #không có giấy phép #không có chứng chỉ hành nghề

Bài liên quan

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo 80 triệu đồng

Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo 80 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thuốc trước khi lưu hành.

Ngày 30/12/2025 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 819/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo.

Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo có địa chỉ trụ sở chính tại số 13, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với thuốc Spciafil, SĐK VD-21082-14.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Natura 95 triệu đồng

Công ty TNHH Dược phẩm Natura bị phạt hành chính và đình chỉ hoạt động nhập khẩu thuốc trong 5 tháng do vi phạm quy định về nguyên liệu dược.

Ngày 11/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 741/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Natura.

Công ty TNHH Dược phẩm Natura có địa chỉ trụ sở chính tại L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, địa điểm kinh doanh: 40/51X Ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp 0309130332.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bán thuốc không phép, Dược phẩm Thuận Thiên bị phạt 195 triệu... có nhẹ?

Theo luật sư, mức phạt này đối với công ty dược bán thuốc nhập khẩu không phép vẫn còn thấp so với lợi nhuận mà họ có thể thu được từ hành vi vi phạm.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra quyết định xử phạt hành chính 195 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên (trụ sở và kinh doanh tại 37 đường 18, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, TP HCM) do bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng chưa có giấy phép.

1-5541.jpg
Dược phẩm Thuận Thiên đã xuất bán 65.126 hộp thuốc Mageum tab là thuốc thuộc Danh mục thuốc độc khi chưa có giấy phép nhập khẩu. Ảnh doanhnghiepnguoitieudung.vn
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới