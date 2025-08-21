Hà Nội

Hình ảnh đẹp hàng nghìn chiến sĩ, xe pháo hợp luyện diễu binh

Xã hội

Hình ảnh đẹp hàng nghìn chiến sĩ, xe pháo hợp luyện diễu binh

Buổi tổng hợp luyện tối 21/8 có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an tham gia.

Thiên Anh
20 giờ tối 21/8, tại quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Đây cũng là lần tổng hợp luyện đầu tiên trên quảng trường Ba Đình.
Buổi hợp luyện có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.
Bên cạnh các khối quân binh chủng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, còn có nhiều lực lượng khác cùng tham gia như khối nữ sĩ quan quân y, khối sĩ quan phòng hóa, hay lực lượng tác chiến điện tử.
Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối Quân đội trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, khối Dân quân, du kích, các khối Công an.
Từng đội hình diễu binh sải bước đều tăm tắp.
Đoàn kỵ binh trong buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Lễ diễu binh năm nay bên cạnh 43 khối đi bộ và 18 khối đứng, có 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an tham gia.
Dàn xe, pháo xuất hiện đều là những khí tài hiện đại.
Những hình ảnh đẹp mắt trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Các hệ thống tên lửa diễu qua lễ đài.
Buổi tổng hợp luyện lần 2 dự kiến diễn ra vào lúc 20h ngày 24/8. Sau hai buổi tổng hợp luyện sẽ là chương trình sơ duyệt và tổng duyệt, trước khi lễ chính thức diễn ra vào 6h30, ngày 2/9.
Thiên Anh
