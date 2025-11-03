H’hen Niê viết tâm thư xin lỗi về ồn ào của chồng

Mới đây, Tuấn Khôi đăng tải clip ghi lại hình ảnh lấy sữa trữ trong tủ lạnh của H'hen Niê rồi pha cà phê và mời bạn bè uống trong khi những người này không hề biết thành phần. Trong khi đó, chia sẻ lại clip, H’hen Niê viết: "Anh Khôi lầy quá đi, mấy anh làm chung chuyến này hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc".

Clip của Tuấn Khôi và bài đăng của H’hen Niê nhanh chóng gây bàn tán. Trước những ý kiến trái chiều, nàng hậu lên tiếng. Đầu tiên, cô gửi lời xin lỗi đến những người bạn đã uống cà phê của Tuấn Khôi. “Hen xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video, hy vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi”, nàng hậu viết.

H’hen Niê thừa nhận, cô chưa suy nghĩ thấu đáo khi đăng status bảo vệ Tuấn Khôi. “Sau khi suy nghĩ chín chắn hơn, Hen xin lỗi vì đó là những phát ngôn chưa phù hợp và Hen không cổ vũ cho những điều không đúng”, nàng hậu bày tỏ.

Tuấn Khôi - H'hen Niê. Ảnh: FB Tuấn Khôi.

H’hen Niê mong nhận được sự cảm thông từ khán giả vì vợ chồng cô lần đầu làm cha mẹ: Cô viết: “Thật ra, đây là lần đầu Hen và anh Khôi làm mẹ, làm cha, mọi điều đều còn rất mới mẻ, từ việc chăm con, nuôi con bằng sữa mẹ đến cảm xúc của người mẹ, người cha, nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Hen và anh Khôi mong rằng mọi người có thể thông cảm, góp ý để Hen và anh Khôi có thể hoàn thiện và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn”.

H’hen Niê còn nhận ra vợ chồng cô đã thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ thông tin. Nàng hậu muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo.

“Hen và anh Khôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn và tiếp tục học hỏi mỗi ngày để trở thành những người cha mẹ tốt hơn và những người có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói”, H’hen Niê nhấn mạnh.

Hiện tại, vợ chồng H'hen Niê đã gỡ video gây tranh cãi.