Chính trị

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không nhận hoa chúc mừng dịp 95 năm thành lập

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương không tổ chức các hoạt động chúc mừng, tiếp khách; không nhận hoa chúc mừng.

Thiên Tuấn

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, cấp ủy các cấp; sự phối hợp của Nhà nước, chính quyền các cấp; sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thời gian qua.

mt-1694934353574443214687-mvqi.jpg

Trong dịp này, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang tập trung hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư, tập trung tổ chức hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, hoạt động an sinh xã hội; đồng thời thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương không tổ chức các hoạt động chúc mừng, tiếp khách; không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, đồng hành của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chính trị

Tập trung giám sát những vấn đề lớn, xã hội quan tâm

Đó là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tại Hội nghị hiệp thương với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất các nội dung trong kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2026 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, diễn ra sáng ngày 3/10 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

Chính trị

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã tập trung lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Nhằm tạo lập cơ chế lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất đối với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Bộ Chính trị ban hành quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược quan trọng, là quyết sách mang tính đột phá nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và công tác quần chúng trong tình hình mới.

Chính trị

Sáng nay, khai mạc Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Đây là là Đại hội đầu tiên được tổ chức của 6 đảng bộ trực thuộc Trung ương và sẽ có 350 đại biểu dự đại hội.

Sáng 22/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đại hội đầu tiên được tổ chức của 6 đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 22-23/9.

