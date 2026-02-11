Hé lộ 'ông lớn' chi 750 tỷ đồng thâu tóm công ty mỹ phẩm của Hannah Olala

Marico Limited là một trong những công ty sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu của Ấn Độ, chủ yếu ở lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Marico South-East Asia Corporation (MSEA), công ty con thuộc sở hữu 100% của Marico Limited - tập đoàn đến từ Ấn Độ vừa thông báo đã ký kết các thỏa thuận chính thức để mua lại 75% cổ phần của Công ty cổ phần Skinetiq - doanh nghiệp do bà Hannah Nguyễn (Hannah Olala) đồng sáng lập.

Theo công bố, thương vụ định giá Skinetiq ở mức khoảng 1.000 tỷ đồng, tương đương giá trị phần vốn chuyển nhượng ước khoảng 750 tỷ đồng.

Skinetiq thành lập năm 2020, đồng sáng lập là ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyễn. Đây là doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam hoạt động theo mô hình bán trực tiếp tới người tiêu dùng (D2C). Công ty hiện sở hữu thương hiệu chăm sóc da Candid, đồng thời nắm giữ quyền phân phối độc quyền tại Việt Nam đối với thương hiệu chăm sóc da lâm sàng cao cấp toàn cầu Murad.

Marico Limited thông qua công ty con chính thức mua lại 75% cổ phần của Công ty cổ phần Skinetiq. Ảnh: VCCI News

Trong khi đó, Marico Limited là tập đoàn sản xuất sản phẩm tiêu dùng chuyên lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe lớn tại Ấn Độ. Trong năm tài chính 2024 - 2025, Marico ghi nhận doanh thu 1,3 tỷ USD khi bán hàng ở Ấn Độ, châu Á và châu Phi.

Theo chia sẻ từ Marico, cứ 3 người Ấn Độ thì có một người đang sử dụng các sản phẩm do Marico sản xuất và phân phối hằng ngày.

Mảng kinh doanh quốc tế hiện đóng góp khoảng 25% doanh thu toàn Tập đoàn, với các thương hiệu như Parachute, Parachute Advansed, HairCode, Fiancée, Caivil, Hercules, Black Chic, Code 10, Ingwe, X-Men, Purité de Prôvence, Ôliv, Lashe Superfood, Mediker SafeLife, Thuận Phát và Isoplus.

Marico South-East Asia Corporation - công ty thành viên do Marico Limited sở hữu 100% cổ phần thành lập năm 2011 tại TP HCM. MSEA còn quản lý phần kinh doanh của công ty mẹ tại Malaysia, Campuchia và Myanmar.

Tại Việt Nam, MSEA cho biết đang giữ vị trí dẫn đầu ở một số ngành hàng chăm sóc cá nhân dành cho nam với thương hiệu X-Men. Doanh nghiệp đồng thời cũng sở hữu danh mục gia vị truyền thống Việt Nam dưới thương hiệu Thuận Phát, cùng các sản phẩm chăm sóc cá nhân dành cho nữ gồm Lashe Superfood, Purité de Prôvence và Ôliv.

Trước đó, năm 2011, Marico mua lại 85% cổ phần của ICP, với thương hiệu chủ lực X-Men. Theo báo chí Ấn Độ, giá trị thương vụ này vào khoảng 60 triệu USD, tương ứng định giá ICP ở mức 70 triệu USD.

Năm 2014, Marico hoàn tất thương vụ khi sở hữu hoàn toàn cổ phần ICP.