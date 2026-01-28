Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Cục Thuế TP.HCM cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh ông Hồ Huy vì nợ thuế lớn

Tập đoàn Mai Linh còn nợ hơn 6,38 tỷ đồng thuế, cơ quan thuế có thể tạm hoãn xuất cảnh ông Hồ Huy nếu không thanh toán sau 30 ngày.

Trần Trân

Cục Thuế TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về khả năng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, do doanh nghiệp này còn nợ thuế kéo dài với số tiền lớn.

Theo Thông báo số 295/TB-TPHCM ban hành ngày 15/1/2026, tính đến hết ngày 31/12/2025, Tập đoàn Mai Linh còn nợ ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 6,38 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Trong đó, khoản nợ quá hạn trên 90 ngày chiếm hơn 3,8 tỷ đồng, chủ yếu là thuế giá trị gia tăng. Cục Thuế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi việc chấp hành nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp và nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, Mai Linh vẫn chưa nộp đủ số tiền nợ, cơ quan thuế sẽ tiến hành thủ tục tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật theo quy định của Luật Quản lý thuế.

22.png
Chi tiết các khoản nợ thuế của Tập đoàn Mai Linh.

Ông Hồ Huy, sinh năm 1955, là người gắn bó với Mai Linh từ những ngày đầu thành lập và hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật của tập đoàn. Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được xem là chế tài mạnh nhằm tăng hiệu quả thu hồi nợ thuế, thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp chậm trễ hoặc không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của Mai Linh cũng đang đối mặt nhiều khó khăn. Từng là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường taxi truyền thống, Mai Linh dần đánh mất lợi thế cạnh tranh trước sự bùng nổ của các nền tảng gọi xe công nghệ. Theo báo cáo thị trường taxi Việt Nam quý IV/2024 của Mordor Intelligence, thị phần của Mai Linh trong phân khúc taxi công nghệ chỉ còn khoảng 4,81%, thấp hơn đáng kể so với Xanh SM, Grab và Be.

Tình hình tài chính của doanh nghiệp phản ánh rõ áp lực từ sự thu hẹp thị phần. Sau giai đoạn thua lỗ nặng trong các năm 2020–2021, Mai Linh chỉ ghi nhận lợi nhuận ở mức thấp trong giai đoạn 2022–2023. Đến năm 2024, doanh thu thuần của tập đoàn giảm 15%, còn 1.343 tỷ đồng. Dù lợi nhuận gộp đạt 321 tỷ đồng, chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức cao đã khiến Mai Linh báo lỗ 43 tỷ đồng trong năm này.

Để cải thiện triển vọng, cuối năm 2024, Mai Linh triển khai chiến lược chuyển đổi sang xe điện thông qua hợp tác với Xanh SM, thuê gần 4.000 xe điện VinFast, đồng thời được hỗ trợ hạ tầng sạc và tích hợp dịch vụ trên nền tảng công nghệ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt hơn 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng, đồng thời lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc HNX trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế vẫn là thách thức trước mắt đối với tập đoàn này.

#Cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh #Nợ thuế lớn của Tập đoàn Mai Linh #Tình hình tài chính doanh nghiệp taxi #Chính sách thuế và biện pháp chế tài #Chiến lược chuyển đổi sang xe điện của Mai Linh #Thị phần taxi công nghệ giảm

Bài liên quan

Kinh doanh

“Điểm mặt” loạt doanh nghiệp nợ thuế ở TP Huế

Thuế TP. Huế vừa công bố hàng trăm doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn nợ thuế với tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng.

Ngày 26/9, thông tin từ Thuế Tp.Huế cho biết, các đơn vị thuế cơ sở trực thuộc đơn vị vừa công khai danh sách các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Cụ thể, chỉ riêng thống kê từ Thuế cơ sở 2 và 3, đã có hơn 280 hộ kinh doanh, doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Một doanh nghiệp ở Quảng Trị bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế

Công ty CP Cảnh quan không gian xanh vừa bị Thuế tỉnh Quảng Trị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế hơn 3,1 tỷ đồng.

Ngày 22/9, thông tin từ Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 846/QĐ-QTR về việc cưỡng chế thuế ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Cảnh quan không gian xanh do nợ thuế.

no-thue20230927003148-1699007334413109837057.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Kinh doanh

Nợ thuế hàng tỷ đồng, 3 doanh nghiệp ở Quảng Trị bị cưỡng chế hoá đơn

Do nợ đọng thuế kéo dài, nhiều doanh nghiệp đã bị Thuế Quảng Trị ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Theo đó, Thuế tỉnh Quảng Trị vừa ban hành các Quyết định số 757, 758, 759/QĐ-QTR ngày 9/9, về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế đối với 3 doanh nghiệp, gồm: Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11, Chi nhánh Công ty CP Sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco1 – Nhà máy Tấm lợp Fibrocement Cosevco và Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam.

Cụ thể, Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11, địa chỉ: Thôn Đông Phúc, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị; mã số thuế: 3100279784-001, bị cưỡng chế thuế ngừng sử dụng hóa đơn, với số tiền bị cưỡng chế hơn 2,6 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới