Cục Thuế TP.HCM cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh ông Hồ Huy vì nợ thuế lớn

Tập đoàn Mai Linh còn nợ hơn 6,38 tỷ đồng thuế, cơ quan thuế có thể tạm hoãn xuất cảnh ông Hồ Huy nếu không thanh toán sau 30 ngày.

Cục Thuế TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về khả năng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, do doanh nghiệp này còn nợ thuế kéo dài với số tiền lớn.

Theo Thông báo số 295/TB-TPHCM ban hành ngày 15/1/2026, tính đến hết ngày 31/12/2025, Tập đoàn Mai Linh còn nợ ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 6,38 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Trong đó, khoản nợ quá hạn trên 90 ngày chiếm hơn 3,8 tỷ đồng, chủ yếu là thuế giá trị gia tăng. Cục Thuế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi việc chấp hành nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp và nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, Mai Linh vẫn chưa nộp đủ số tiền nợ, cơ quan thuế sẽ tiến hành thủ tục tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Chi tiết các khoản nợ thuế của Tập đoàn Mai Linh.

Ông Hồ Huy, sinh năm 1955, là người gắn bó với Mai Linh từ những ngày đầu thành lập và hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật của tập đoàn. Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được xem là chế tài mạnh nhằm tăng hiệu quả thu hồi nợ thuế, thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp chậm trễ hoặc không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của Mai Linh cũng đang đối mặt nhiều khó khăn. Từng là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường taxi truyền thống, Mai Linh dần đánh mất lợi thế cạnh tranh trước sự bùng nổ của các nền tảng gọi xe công nghệ. Theo báo cáo thị trường taxi Việt Nam quý IV/2024 của Mordor Intelligence, thị phần của Mai Linh trong phân khúc taxi công nghệ chỉ còn khoảng 4,81%, thấp hơn đáng kể so với Xanh SM, Grab và Be.

Tình hình tài chính của doanh nghiệp phản ánh rõ áp lực từ sự thu hẹp thị phần. Sau giai đoạn thua lỗ nặng trong các năm 2020–2021, Mai Linh chỉ ghi nhận lợi nhuận ở mức thấp trong giai đoạn 2022–2023. Đến năm 2024, doanh thu thuần của tập đoàn giảm 15%, còn 1.343 tỷ đồng. Dù lợi nhuận gộp đạt 321 tỷ đồng, chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức cao đã khiến Mai Linh báo lỗ 43 tỷ đồng trong năm này.

Để cải thiện triển vọng, cuối năm 2024, Mai Linh triển khai chiến lược chuyển đổi sang xe điện thông qua hợp tác với Xanh SM, thuê gần 4.000 xe điện VinFast, đồng thời được hỗ trợ hạ tầng sạc và tích hợp dịch vụ trên nền tảng công nghệ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt hơn 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng, đồng thời lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc HNX trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế vẫn là thách thức trước mắt đối với tập đoàn này.