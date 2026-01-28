Những 'ông lớn' bất động sản vào kế hoạch thanh tra năm 2026

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định 1176/QĐ-TTCP về việc ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026, trong đó dự kiến triển khai tổng cộng 89 cuộc thanh tra trên phạm vi cả nước.

Theo kế hoạch, sẽ có 67 cuộc thanh tra chính thức và 22 cuộc thanh tra dự phòng, được tổ chức thực hiện theo lịch trình xác định trước. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp bất động sản quy mô lớn xuất hiện trong danh sách thanh tra năm 2026.

Trong quý I/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn nằm trong kế hoạch thanh tra. Cuộc thanh tra dự kiến kéo dài 60 ngày, tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư.

Nhiều 'ông lớn' bất động sản lớn vào kế hoạch thanh tra năm 2026. Ảnh minh họa

Quý II/2026, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Công ty cổ phần Him Lam và Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), tập trung vào việc thực hiện các quy định pháp luật trong đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại các dự án do hai doanh nghiệp này triển khai.

Cùng thời điểm trên, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội bị thanh tra công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất; hoạt động liên doanh, góp vốn và thoái vốn tại doanh nghiệp. Thời kỳ thanh tra từ năm 2019 đến 2025.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) bị thanh tra liên quan đến công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng quỹ nhà đất, cùng hoạt động liên doanh, góp vốn và thoái vốn. Việc thanh tra dự kiến triển khai trong quý IV/2026.

Tập đoàn Geleximco cũng có tên trong kế hoạch thanh tra vào quý IV/2026, với nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án cụ thể.

Quý IV/2026, Cục III thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

Theo Thanh tra Chính phủ, các cuộc thanh tra trong năm 2026 sẽ tập trung vào việc kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng yếu như đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản; công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước; hoạt động phòng, chống lãng phí; cũng như các hoạt động liên doanh, góp vốn và thoái vốn tại doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cuộc thanh tra phải được thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và trình tự theo quy định của pháp luật; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, chính xác và khách quan. Đồng thời, hoạt động thanh tra không được gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của địa phương và đơn vị được thanh tra.

Bên cạnh đó, kế hoạch thanh tra năm 2026 cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ trong hoạt động thanh tra.