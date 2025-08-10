Hà Nội

Phát hiện áo giáp đồng từ thời Chiến tranh thành Troy gây chấn động

Kho tri thức

Phát hiện áo giáp đồng từ thời Chiến tranh thành Troy gây chấn động

Các nhà khảo cổ tìm thấy áo giáp đồng nguyên vẹn tại Cộng hòa Séc, được cho là một trong những hiện vật quý hiếm gắn với huyền thoại Troy.

Thiên Đăng
Tại một địa điểm không được tiết lộ ở vùng Nam Moravia của Cộng hòa Séc, các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng thành phố Brno đã công bố tìm thấy nhiều mảnh vật thể cổ xưa, kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng thành phố Brno.
Đó là các mảnh vỡ kim loại bí ẩn, cùng một mũi giáo, một lưỡi liềm ước tính có niên đại từ thời kỳ đồ đồng muộn cách đây khoảng 3.200 năm trước. Ảnh: @Bảo tàng thành phố Brno.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ chuyên sâu hơn cho thấy, các mảnh vỡ kim loại kỳ lạ này thực chất là của một chiếc áo giáp chiến binh bằng đồng. Ảnh: @Bảo tàng thành phố Brno.
Nhà khảo cổ học Aleš Navrátil đến từ Bảo tàng Thành phố Brno cho biết, chiếc áo giáp này có thể từng được dùng trong chiến tranh thành Troy. Ảnh: @Bảo tàng thành phố Brno.
Nhà khảo cổ học Aleš Navrátil giải thích, việc tìm thấy các mảnh vỡ này tạo tiền đề để các chuyên gia tận dụng công nghệ quét 3D tiên tiến, từ đó tiến tới tái tạo kỹ thuật số bộ áo giáp binh sỹ có từ thời chiến tranh thành Troy này. Ảnh: @Bảo tàng thành phố Brno.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo heritagedaily)
#Áo giáp #Chiến tranh thành Troy #trang phục #binh sĩ #chiến đấu

