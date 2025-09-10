Hà Nội

Xe

Hãng xe điện Tesla đang đối mặt thách thức lớn nhất trong một thập kỷ

Tesla lần đầu mất thị phần xuống dưới 40% tại Mỹ sau gần 8 năm, doanh số sụt giảm ở châu Âu và Trung Quốc, trong khi Hyundai, Kia, Volkswagen vươn lên mạnh mẽ.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết Tesla Model Y 2025 mới.

Từng là biểu tượng của ngành xe điện, Tesla đang đánh mất vị thế khi thị phần tại Mỹ giảm mạnh. Theo số liệu của Cox Automotive, trong tháng 8, thị phần của Tesla chỉ còn 38%, lần đầu tiên rơi xuống dưới 40% sau gần một thập kỷ. Trước đó, hãng từng nắm giữ hơn 80% doanh số xe điện tại Mỹ.

Sức hút của Tesla suy yếu rõ rệt từ giữa năm 2025. Thị phần hãng giảm từ 48,7% vào tháng 6 xuống 42% trong tháng 7 và tiếp tục rơi xuống 38% trong tháng 8, mức giảm nhanh nhất kể từ năm 2021.

2-8604.jpg
Hãng xe điện Tesla đang đối mặt thách thức lớn nhất trong một thập kỷ.

Thị trường xe điện ngày càng cạnh tranh, đặc biệt khi nhiều hãng tung ưu đãi hấp dẫn. Hyundai, Kia, Honda và Toyota ghi nhận doanh số tăng tới 120% trong mùa hè nhờ các hợp đồng thuê linh hoạt, điều Tesla chưa đáp ứng được. Volkswagen ID.4 thậm chí tăng doanh số hơn 450% trong tháng 7 nhờ giá thuê rẻ và ưu đãi sạc miễn phí.

Tesla không chỉ gặp khó tại thị trường Mỹ mà còn đang chứng kiến sự sụt giảm doanh số trên quy mô toàn cầu. Sau gần một thập kỷ tăng trưởng liên tục, năm 2024 đánh dấu bước lùi đầu tiên với mức giảm 1%, và sang năm 2025, con số này tiếp tục lao dốc tới 10%.

3-6335.jpg
Theo số liệu của Cox Automotive, trong tháng 8/2025, thị phần của Tesla chỉ còn 38%, lần đầu tiên rơi xuống dưới 40% sau gần một thập kỷ.

Tại châu Âu, nơi từng là điểm tựa doanh số, Tesla mất tới 40% lượng xe bán ra. Ngay cả tại Trung Quốc, thị trường xe điện lớn nhất thế giới, Tesla cũng không tránh khỏi suy giảm khi mất thêm 6% doanh số. Những tín hiệu này cho thấy hãng xe điện hàng đầu đang bước vào giai đoạn thử thách thực sự, buộc phải tái cấu trúc chiến lược nếu muốn giữ vững vị thế dẫn đầu trong cuộc đua toàn cầu.

Tesla từng gắn liền với sự đổi mới nhưng nay bị đánh giá chậm nhịp so với các mẫu xe hấp dẫn khác như Hyundai Ioniq 5N. Cybertruck ra mắt năm 2023 gây tiếng vang truyền thông nhưng không đạt doanh số như kỳ vọng. Bên cạnh đó, các vấn đề về chất lượng, danh mục sản phẩm dàn trải và hình ảnh gây tranh cãi của Elon Musk khiến khách hàng rời bỏ Tesla, mở cơ hội cho các đối thủ mới như Lucid.

