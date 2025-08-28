Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Hãng ôtô Trung Quốc xuất khẩu xe Thái Lan sang châu Âu né thuế?

Hãng ôtô điện Trung Quốc BYD bắt đầu xuất khẩu xe sản xuất ở Thái Lan sang châu Âu, động thái được xem là nhằm né mức thuế chống trợ cấp của Liên minh châu Âu.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá xe điện BYD Seal sau 1 tháng sử dụng.

Theo công bố, hơn 900 chiếc BYD Dolphin đã rời cảng Thái Lan trên tàu BYD Zhengzhou để đến Đức, Bỉ và Anh. Đây là lần đầu tiên BYD vận chuyển xe từ Thái Lan sang châu Âu.

Nhà máy lắp ráp CKD tại Rayong, đi vào hoạt động từ tháng 7/2024, là cơ sở sản xuất xe du lịch đầu tiên ngoài Trung Quốc do BYD sở hữu hoàn toàn. Với công suất 150.000 xe mỗi năm, nhà máy phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Chỉ sau một năm vận hành, cơ sở này đã đạt mốc 90.000 xe giao đến tay khách hàng.

1-9932.jpg
BYD bắt đầu xuất khẩu xe sản xuất ở Thái Lan sang châu Âu, động thái được xem là nhằm né mức thuế chống trợ cấp của Liên minh châu Âu.

Theo ông Ke Yubin, Tổng giám đốc BYD Thái Lan, việc xuất khẩu Dolphin sang châu Âu không chỉ là bước tiến trong chiến lược toàn cầu hóa của hãng, mà còn khẳng định vai trò của Thái Lan trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu.Hiện xe điện sản xuất tại Trung Quốc đang chịu thuế nhập khẩu 10% và thêm 20,7% thuế chống trợ cấp do EU áp dụng. Với việc chuyển sản xuất sang Thái Lan, BYD có thể giảm thiểu gánh nặng thuế khi tiếp cận thị trường châu Âu.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, BYD đã bán được 545.003 xe điện tại thị trường nước ngoài, tăng 133,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số xe du lịch toàn cầu đạt 2,46 triệu chiếc, tăng 26,2%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại, khi doanh số tháng 7 chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ – mức thấp nhất trong vòng 18 tháng.

#Hãng ôtô điện Trung Quốc BYD #BYD Dolphin đã rời cảng Thái Lan #BYD Zhengzhou để đến Đức #Nhà máy lắp ráp CKD tại Rayong #BYD Thái Lan xuất khẩu sang châu Âu #xe điện Trung Quốc tại Châu Âu

Bài liên quan

Xe

BYD hủy kế hoạch sản xuất bán tải Shark 6 PHEV tại Thái Lan

Hãng xe điện Trung Quốc BYD vừa xác nhận sẽ không sản xuất mẫu bán tải plug-in hybrid Shark 6 tại Thái Lan vào năm 2026 như dự kiến trước đó.

Video: Giới thiệu bán tải BYD Shark 6 PHEV 2025.

Hiện tại, Shark 6 được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Trung Quốc và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục chứng nhận tiêu chuẩn (Homologation). BYD dự kiến sẽ phân phối chính thức mẫu xe này tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, do là xe nhập khẩu và phải chịu thuế trên 30%, việc định giá để cạnh tranh trên thị trường gặp nhiều khó khăn.

Xem chi tiết

Xe

BYD Sealion 6 đạt mốc 1.000 xe được bàn giao cho khách Việt

Sau 3 tháng kể từ khi chính thức giới thiệu mẫu SUV Sealion 6, BYD Việt Nam đã bàn giao thành công 1.000 xe đầu tiên.

Video: Chi tiết BYD Sealion 6 từ 839 triệu đồng tại Việt Nam

Đây là một cột mốc đặc biệt ý nghĩa, không chỉ đánh dấu thành công bước đầu của mẫu xe đầu tiên ứng dụng công nghệ DM-i Super Hybrid tại Việt Nam, mà còn khẳng định sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng dành cho các giải pháp di chuyển xanh – thông minh – tiết kiệm của BYD.

Xem chi tiết

Xe

BYD xuất xưởng chiếc ôtô năng lượng mới thứ 13 triệu

Ngày 24/7/2025, BYD – nhà sản xuất ôtô Trung Quốc chuyên về xe năng lượng mới (NEV) đã thông báo đã chính thức xuất xưởng chiếc xe NEV thứ 13 triệu.

Video: Xem chi tiết BYD Atto 2 chạy điện vừa ra mắt Việt Nam.

Chiếc xe NEV thứ 13 triệu của BYD được sản xuất tại cơ sở sản xuất Xiaomo, thuộc khu hợp tác đặc biệt Thâm Quyến – Sơn Vĩ. Mẫu xe đánh dấu cột mốc này là YANGWANG U7, một mẫu sedan điện thuộc phân khúc cao cấp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới