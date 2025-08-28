Hãng ôtô Trung Quốc xuất khẩu xe Thái Lan sang châu Âu né thuế?

Video: Đánh giá xe điện BYD Seal sau 1 tháng sử dụng.

Theo công bố, hơn 900 chiếc BYD Dolphin đã rời cảng Thái Lan trên tàu BYD Zhengzhou để đến Đức, Bỉ và Anh. Đây là lần đầu tiên BYD vận chuyển xe từ Thái Lan sang châu Âu.

Nhà máy lắp ráp CKD tại Rayong, đi vào hoạt động từ tháng 7/2024, là cơ sở sản xuất xe du lịch đầu tiên ngoài Trung Quốc do BYD sở hữu hoàn toàn. Với công suất 150.000 xe mỗi năm, nhà máy phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Chỉ sau một năm vận hành, cơ sở này đã đạt mốc 90.000 xe giao đến tay khách hàng.

BYD bắt đầu xuất khẩu xe sản xuất ở Thái Lan sang châu Âu, động thái được xem là nhằm né mức thuế chống trợ cấp của Liên minh châu Âu.

Theo ông Ke Yubin, Tổng giám đốc BYD Thái Lan, việc xuất khẩu Dolphin sang châu Âu không chỉ là bước tiến trong chiến lược toàn cầu hóa của hãng, mà còn khẳng định vai trò của Thái Lan trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu.Hiện xe điện sản xuất tại Trung Quốc đang chịu thuế nhập khẩu 10% và thêm 20,7% thuế chống trợ cấp do EU áp dụng. Với việc chuyển sản xuất sang Thái Lan, BYD có thể giảm thiểu gánh nặng thuế khi tiếp cận thị trường châu Âu.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, BYD đã bán được 545.003 xe điện tại thị trường nước ngoài, tăng 133,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số xe du lịch toàn cầu đạt 2,46 triệu chiếc, tăng 26,2%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại, khi doanh số tháng 7 chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ – mức thấp nhất trong vòng 18 tháng.