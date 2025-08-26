Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

BYD hủy kế hoạch sản xuất bán tải Shark 6 PHEV tại Thái Lan

Hãng xe điện Trung Quốc BYD vừa xác nhận sẽ không sản xuất mẫu bán tải plug-in hybrid Shark 6 tại Thái Lan vào năm 2026 như dự kiến trước đó.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu bán tải BYD Shark 6 PHEV 2025.

Hiện tại, Shark 6 được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Trung Quốc và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục chứng nhận tiêu chuẩn (Homologation). BYD dự kiến sẽ phân phối chính thức mẫu xe này tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, do là xe nhập khẩu và phải chịu thuế trên 30%, việc định giá để cạnh tranh trên thị trường gặp nhiều khó khăn.

Theo kế hoạch mới, việc sản xuất bán tải tại Thái Lan sẽ vẫn được triển khai từ năm 2026 nhưng không phải với Shark 6 mà là một mẫu xe khác.

2-5407.jpg
BYD hủy kế hoạch sản xuất bán tải Shark 6 PHEV tại Thái Lan.

Trong khi đó, các mẫu xe như Seagull hay Atto 2 hiện chưa được tính đến cho sản xuất nội địa. Nguyên nhân là yêu cầu về tỷ lệ linh kiện nội địa phải đạt trên 50%, điều này đòi hỏi BYD phải đàm phán thêm với các nhà cung ứng trong nước. Trước đó, việc đưa vào sản xuất hai mẫu Dolphin và Atto 3 đã cho thấy nhiều khó khăn do phải chia sẻ linh kiện, kéo theo chi phí đầu tư lớn và thời gian chuẩn bị dài.

Ngoài thị trường nội địa, BYD đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 10.000 xe điện được sản xuất tại Thái Lan sang châu Âu và các nước ASEAN. Tất cả đều là xe chạy hoàn toàn bằng điện (BEV), nằm trong chương trình hỗ trợ xe điện EV3.0 của chính phủ Thái Lan.

#BYD Shark 6 PHEV 2025 mới #xe bán tải BYD Shark 6 PHEV 2025 #bán tải BYD Shark 6 PHEV 2025 #bán tải Shark 6 PHEV tại Thái Lan #Hãng xe điện Trung Quốc BYD #BYD Shark 6 PHEV 2025 về VIệt Nam

Bài liên quan

Xe

BYD Shark 6 chào hàng tại Đông Nam Á, đối thủ Ford Ranger

Ra mắt Thái Lan vào cuối năm 2024, mới đây, BYD mới chính thức thông báo nhận đặt cọc mẫu bán tải BYD Shark 6 tại thị trường này. 

BYD Shark 6 chao hang tai Dong Nam A, doi thu Ford Ranger

BYD Shark 6 2025 mới là mẫu xe bán tải đầu tiên của công ty và được phát triển trên nền tảng DMO - một nền tảng địa hình siêu hybrid của BYD. 

BYD Shark 6 chao hang tai Dong Nam A, doi thu Ford Ranger-Hinh-2

Về kích thước, mẫu xe bán tải BYD Shark 6 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5457 x 1971 x 1925 mm và chiều dài cơ sở 3260 mm, khoảng sáng gầm 230 mm, độ sâu lội nước 700 mm, góc tiếp cận 31 độ, độ dốc 17 độ và góc thoát 19 độ.

Xem chi tiết

Xe

BYD Shark 6 - bán tải "cá mập" Trung Quốc từ 932 triệu đồng

Được trang bị hệ thống plug-in hybrid cải tiến của thương hiệu, BYD Shark 6 2025 mới đóng vai trò là xe bán tải điện đầu tiên của thương hiệu xe điện Trung Quốc.

BYD Shark 6 - ban tai

Nhà phân phối BYD Cars Philippines ACMobility gần đây đã chính thức giới thiệu mẫu bán tải Shark 6. Theo trang Autoindustriya, BYD Shark 6 2025 mới là mẫu xe có khả năng vận hành ấn tượng trong hầu hết mọi địa hình khi sử dụng hệ thống truyền động DMO.
Xem chi tiết

Xe

BYD Shark 2025 sắp ra mắt Nam Phi, chờ về Việt Nam

Hãng xe BYD sẽ ra mắt một số mẫu ôtô mới tại thị trường Nam Phi vào năm 2025, bao gồm cả mẫu bán tải hybrid cắm điện Shark.

BYD Shark 2025 sap ra mat Nam Phi, cho ve Viet Nam

BYD đã vào thị trường Nam Phi vào năm 2023 với Atto 3 (Yuan Plus). Năm ngoái, hãng sản xuất ô tô Trung Quốc đã giới thiệu xe điện Dolphin và Seal ra thị trường. Dòng xe hiện tại của hãng bao gồm ba mẫu xe điện. Tuy nhiên, khách hàng Nam Phi thích HEV và PHEV hơn BEV và rất có thể BYD Shark 2025 mới sẽ ra mắt năm nay.

BYD Shark 2025 sap ra mat Nam Phi, cho ve Viet Nam-Hinh-2

Vì vậy, BYD sẽ tung ra nhiều mẫu xe hơn trên thị trường, bao gồm cả xe hybrid cắm điện. Một trong số đó là xe bán tải Shark được thiết kế cho thị trường nước ngoài. BYD sẽ ra mắt xe bán tải Shark tại Nam Phi vào đầu năm 2025, theo hãng truyền thông Trung Quốc Bitauto .

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới