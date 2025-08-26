Hãng xe điện Trung Quốc BYD vừa xác nhận sẽ không sản xuất mẫu bán tải plug-in hybrid Shark 6 tại Thái Lan vào năm 2026 như dự kiến trước đó.

Video: Giới thiệu bán tải BYD Shark 6 PHEV 2025.

Hiện tại, Shark 6 được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Trung Quốc và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục chứng nhận tiêu chuẩn (Homologation). BYD dự kiến sẽ phân phối chính thức mẫu xe này tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, do là xe nhập khẩu và phải chịu thuế trên 30%, việc định giá để cạnh tranh trên thị trường gặp nhiều khó khăn.

Theo kế hoạch mới, việc sản xuất bán tải tại Thái Lan sẽ vẫn được triển khai từ năm 2026 nhưng không phải với Shark 6 mà là một mẫu xe khác.

BYD hủy kế hoạch sản xuất bán tải Shark 6 PHEV tại Thái Lan.

Trong khi đó, các mẫu xe như Seagull hay Atto 2 hiện chưa được tính đến cho sản xuất nội địa. Nguyên nhân là yêu cầu về tỷ lệ linh kiện nội địa phải đạt trên 50%, điều này đòi hỏi BYD phải đàm phán thêm với các nhà cung ứng trong nước. Trước đó, việc đưa vào sản xuất hai mẫu Dolphin và Atto 3 đã cho thấy nhiều khó khăn do phải chia sẻ linh kiện, kéo theo chi phí đầu tư lớn và thời gian chuẩn bị dài.

Ngoài thị trường nội địa, BYD đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 10.000 xe điện được sản xuất tại Thái Lan sang châu Âu và các nước ASEAN. Tất cả đều là xe chạy hoàn toàn bằng điện (BEV), nằm trong chương trình hỗ trợ xe điện EV3.0 của chính phủ Thái Lan.