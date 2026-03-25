Hàn Quốc buộc Samsung bồi thường cho người dùng Galaxy S22

Tòa án Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã ra phán quyết buộc Samsung phải bồi thường 300 nghìn won mỗi người sử dụng Galaxy S22 series trong vụ kiện.

Ngày 18/3/2026, Tòa án Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã ra phán quyết buộc Samsung phải bồi thường một khoản tiền cho nhóm khách hàng sử dụng Galaxy S22.

Quyết định này chấm dứt vụ kiện tập thể kéo dài 4 năm liên quan đến dịch vụ tối ưu hóa trò chơi (GOS), một tính năng được cài đặt sẵn nhưng bị cáo buộc là che giấu thông tin, gây ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng trên các dòng flagship của hãng.

Nguồn cơn từ tính năng tản nhiệt gây tranh cãi

Vào tháng 2/2022, khi dòng Galaxy S22 vừa ra mắt, nhiều người dùng phát hiện thiết bị không đạt được sức mạnh như quảng cáo. Nguyên nhân nằm ở phần mềm GOS được Samsung tích hợp sẵn nhằm ngăn tình trạng quá nhiệt. Tuy nhiên, thay vì chỉ tối ưu khi cần thiết, phần mềm này lại tự động giảm xung nhịp chip xử lý đồ họa và hạ độ phân giải màn hình ngay cả khi thực hiện các tác vụ không quá nặng.

Điểm hiệu năng bị giảm hơn phân nửa do ứng dụng Game Optimizing Service (GOS).

Đáng chú ý, ở thời điểm đó, Samsung hoàn toàn không cung cấp tùy chọn tắt tính năng này. Điều này khiến cộng đồng công nghệ phẫn nộ vì họ đã chi một khoản tiền lớn để sở hữu thiết bị dùng chip Snapdragon 8 Gen 1 mạnh mẽ nhất nhưng thực tế lại nhận về hiệu năng bị bóp nghẹt.

Khoảng 1.882 khách hàng tại Hàn Quốc đã quyết định đệ đơn kiện tập thể vào tháng 3/2022, yêu cầu mức bồi thường 300.000 won (khoảng 5,2 triệu đồng) cho mỗi cá nhân.

Trong phiên tòa sơ thẩm, mặc dù thừa nhận Samsung có những hành vi gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, tòa án lại cho rằng hãng không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài chính.

Không chấp nhận kết quả này, nhóm nguyên đơn đã tiếp tục kháng cáo. Sau ba lần hòa giải không thành công, Thẩm phán Jang Seok-jo thuộc Tòa án Cao đẳng Seoul đã đưa ra quyết định hòa giải cưỡng chế.

Mỗi người dùng Galaxy S22 đứng tên trong vụ kiện được bồi thường 300 nghìn won.

Đây là một giải pháp pháp lý đặc biệt tại Hàn Quốc nhằm chấm dứt các vụ kiện dân sự kéo dài khi hai bên không thể tìm được tiếng nói chung. Do cả Samsung và nhóm người tiêu dùng đều không nộp đơn phản đối trước thời hạn quy định, phán quyết này đã chính thức có hiệu lực thi hành.

Dù tổng số tiền cụ thể không được công bố chi tiết, đây vẫn được xem là thắng lợi lớn của người tiêu dùng trong việc yêu cầu sự minh bạch từ các tập đoàn công nghệ.

Bài học từ sai lầm của Apple trong quá khứ

Sự việc của Samsung khiến nhiều người liên tưởng đến bê bối Batterygate của Apple năm nào. Khi đó, hãng táo khuyết cũng âm thầm làm giảm hiệu năng iPhone đời cũ với lý do bảo vệ viên pin đã chai. Kết quả là Apple phải chi trả hàng trăm triệu USD để dàn xếp các vụ kiện và cung cấp chương trình thay pin giá rẻ cho người dùng toàn cầu.

Điểm khác biệt là Samsung đã nhanh chóng tung ra các bản cập nhật phần mềm cho phép người dùng tự lựa chọn giữa chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc hiệu suất tối đa.

Trên các dòng điện thoại mới nhất như Galaxy S26, tính năng GOS vẫn tồn tại nhưng đã được công khai minh bạch hơn về cơ chế hoạt động. Tuy nhiên, phán quyết lần này chỉ áp dụng cho những người đã tham gia ký tên vào đơn kiện tại thị trường Hàn Quốc, khách hàng tại các khu vực khác hiện vẫn chưa nằm trong diện được đền bù.