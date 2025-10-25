Hà Nội

Hàn Hằng lần đầu tiên công khai ảnh về cuộc sống bỉm sữa

Cộng đồng trẻ

Hàn Hằng lần đầu tiên công khai ảnh về cuộc sống bỉm sữa

Mới đây, hot girl Hàn Hằng đã lần đầu tiên hé lộ những khoảnh khắc đời thường, chân thật về cuộc sống 'mẹ bỉm sữa' bên con gái đầu lòng và ông xã Huyme.

Trầm Phương
Hàn Hằng (Hàn Hải Hằng, sinh năm 1999) - gái xinh nổi tiếng với biệt danh "hot girl tạp hóa", cùng chồng là vlogger Huyme (Phạm Công Thành, sinh năm 1993) đã chào đón con gái đầu lòng vào khoảng cuối tháng 8/2025 sau một thời gian tổ chức đám cưới. (Ảnh: IGNV)
Luôn giữ kín chuyện bầu bí, những hình ảnh đời thường đầu tiên về hành trình làm mẹ của Hàn Hằng vừa được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh được Hàn Hằng đăng tải đã ghi lại những dấu mốc quan trọng và những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong những ngày đầu sau sinh của Hàn Hằng. (Ảnh: IGNV)
Từ những khoảnh khắc mẹ bỉm Hàn Hằng nằm trên giường, mỉm cười rạng rỡ nhìn con gái sơ sinh nằm trong nôi. Huyme cũng là một người cha tận tâm, cúi xuống ngắm nhìn và chạm vào thiên thần nhỏ của mình.(Ảnh: IGNV)
Những hình ảnh cho thấy cả Hàn Hằng và Huyme đang cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vừa mới lên chức bố mẹ, tuy còn bỡ ngỡ nhưng cả hai đều vô cùng trân trọng. (Ảnh: IGNV)
Có thể thấy, dù đã bước vào cuộc sống "bỉm sữa", Hàn Hằng vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ và xinh đẹp. (Ảnh: FBNV)
Việc cô công khai những khoảnh khắc đời thường, từ lúc ở bệnh viện đến những ngày đầu quay cuồng với bỉm sữa, đã nhận được nhiều lời chúc mừng và sự đồng cảm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các mẹ bỉm. (Ảnh: FBNV)
Cặp đôi Huyme và Hàn Hằng đã có một hành trình tình yêu kéo dài 5 năm trước khi về chung một nhà và có con đầu lòng. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, Huyme được khen là một người chồng tâm lý, chăm con khéo léo, đồng hành cùng vợ trong hành trình làm cha mẹ "tập sự". (Ảnh: IGNV)
Sau sinh, Hàn Hằng được khen ngợi là về dáng thần tốc, vẫn giữ được vóc dáng nuột nà và nhan sắc quyến rũ như thời con gái. (Ảnh: IGNV)
#Hàn Hằng #bà mẹ trẻ #cuộc sống bỉm sữa #hình ảnh đời thường #sinh con #hot girl 1999

