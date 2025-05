Hạn chế hoá chất độc hại trong mỹ phẩm

Sản phẩm Collagen 3D Perfect Whitening Cream Night Cream vượt ngưỡng thủy ngân, hại sức khỏe "Người sử dụng mỹ phẩm chứa thủy ngân dễ đối mặt với nguy cơ suy thận, rối loạn thần kinh, suy giảm trí nhớ hoặc các rối loạn cảm xúc”, BS Nguyễn Thị Ánh Tuyết - chuyên gia da liễu cho biết.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Collagen 3D Perfect Whitening Cream Night Cream (Melasma)-hộp 1 lọ 45g số lô CD03B, ngày sản xuất 05/02/2025, hạn sử dụng 04/02/2028, do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn thủy ngân.

Sản phẩm do SakurraDream Co., Ltd (Nhật Bản) sản xuất, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp & Dịch vụ Linh Anh (số nhà 02, ngõ 318, đường Đào Giã, khu 5, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.