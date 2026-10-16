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Kiến thức cần biết

Hai vợ chồng ở Nghệ An bị ong đốt nguy kịch

Trong lúc đi làm nương, hai vợ chồng ở xã Hoa Quân (tỉnh Nghệ An) bị ong đốt nhiều vị trí trên cơ thể, phải nhập viện cấp cứu.

Hạo Nhiên

Ngày 16/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hai bệnh nhân N.C.C. (sinh năm 1986) và L.T.T. (sinh năm 1990), trú tại xã Hoa Quân (Nghệ An) bị ong đốt nhiều vị trí trên cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đi làm nương, hai vợ chồng không may đụng phải tổ ong và bị đàn ong tấn công. Các vết đốt xuất hiện ở nhiều vị trí, trong đó có vùng đầu, tay và chân. Đáng chú ý, nhân viên y tế đã gỡ bỏ 49 con ong mắc trên vùng đầu người vợ.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng, xử trí cấp cứu và theo dõi sát hai người bệnh do nguy cơ phản ứng nặng sau ong đốt.

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Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho 2 bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Do số lượng vết đốt lớn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc và các biến chứng nghiêm trọng, sau xử trí ban đầu, cả hai bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Được biết, nọc ong có thể gây phản ứng dị ứng, sốc phản vệ hoặc nhiễm độc toàn thân, đặc biệt khi người bệnh bị đốt với số lượng lớn. Tình trạng có thể diễn biến nhanh, gây nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Theo các bác sĩ khuyến cáo, khi bị ong tấn công, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có đàn ong để tránh bị đốt thêm. Nếu còn ngòi ong trên da, cần loại bỏ nhẹ nhàng, tránh bóp ép túi nọc. Sau đó, rửa sạch vùng bị đốt bằng nước sạch và xà phòng, có thể chườm lạnh để giảm sưng đau.

Người bị ong đốt nhiều vết, bị đốt ở vùng đầu, mặt, cổ hoặc xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, sưng phù, nổi mề đay toàn thân, chóng mặt, nôn ói, mệt lả, lơ mơ cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí, không nên chủ quan tự theo dõi tại nhà hoặc chờ đến khi triệu chứng trở nặng mới đi khám.

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#Ong đốt #vợ chồng #cấp cứu #nguy kịch #Nghệ An

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