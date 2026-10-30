Hải Phòng tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 13% trở lên

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV rất cao (15,39%) để bảo đảm tăng trưởng cả năm 2026 đạt từ 13% trở lên.

Ngày 30/10, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực với 8/10 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ kế hoạch.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 180.366 tỷ đồng, đạt 92,6% dự toán năm và tăng 9,8% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9%; sản lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển đạt 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%. Du lịch ghi nhận sự bứt phá với hơn 15,1 triệu lượt du khách.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 3,8 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư thành phố Cảng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,2% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Toàn bộ 995 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã được phê duyệt phương án xử lý, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, phiên họp cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức đặt ra trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động. Một số chỉ tiêu và phần việc cần sự bứt phá mạnh mẽ hơn trong chặng nước rút cuối năm, như tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tiến độ thu tiền sử dụng đất cũng như công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công ở một vài dự án và địa bàn cơ sở.

Tại phiên họp, đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan đã báo cáo, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng thời chủ động đề xuất giải pháp đồng bộ nhằm bù đắp khối lượng, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung ghi nhận nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị trong 10 tháng qua, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV rất cao (15,39%) để bảo đảm tăng trưởng cả năm 2026 đạt từ 13% trở lên theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trong tháng 11/2026.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và đôn đốc các khoản thu ngân sách.

Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, đồng thời đôn đốc hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu 7.160 căn nhà ở xã hội năm 2026 và đẩy nhanh các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tích cực chuẩn bị các điều kiện khởi công KCN Trấn Dương - Hòa Bình, KCN Ngũ Phúc cùng các bến cảng số 7, 8, 9, 10 tại Lạch Huyện.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các ngành, địa phương chú trọng kiểm soát tốt thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn thực phẩm, chăm lo chu đáo an sinh xã hội cho người dân dịp cuối năm và chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố.

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