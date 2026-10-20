Hải Phòng kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm

Tham dự Lễ Kỷ niệm có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng các đại biểu Trung ương và địa phương, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác.

Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm.

Sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, chiều 20/10/1946, giữa lúc vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”, sau 4 tháng 20 ngày sang Pháp thực hiện công tác ngoại giao đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về Tổ quốc trên chiến hạm Đuy-mông Đuyếc-vin, cập bến Ngự - Cảng Hải Phòng. Hải Phòng vinh dự được thay mặt Nhân dân cả nước đón Bác trở về và đây cũng là lần đầu tiên Bác thăm Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Sáng 21/10/1946, tại cuộc mít tinh ở vườn hoa bên bờ sông Lấp, Người đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống Nhân dân và các đại biểu. Người căn dặn: “Nhờ các cụ đi trước làm gương, anh chị em đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn thành phố Hải Phòng sẽ trở nên thành phố gương mẫu của nước ta”. Trên chuyến tàu trở về Thủ đô, Người dừng lại vẫy chào đồng bào ở ga Lai Khê, ga Tiền Trung. Tại ga Hải Dương, trước đông đảo đồng bào, Người chỉ rõ âm mưu của kẻ thù, căn dặn đồng bào tiếp tục nêu cao cảnh giác, đoàn kết một lòng, sẵn sàng chiến đấu để giữ bằng được độc lập, tự do.

Từ năm 1946 đến năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 14 lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Những địa danh Bến Ngự, Cát Bà, Kiến An, Ái Quốc, Nam Chính, Hồng Thái, Côn Sơn... còn in đậm những dấu ấn tình cảm và sự quan tâm của Bác đối với các tầng lớp nhân dân. Những lời dạy của Bác đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

80 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng qua các thời kỳ cách mạng đã luôn nỗ lực, quyết tâm hiện thực tốt nhất lời dạy của Bác.

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất đã xác định mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát động Phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố với chủ đề “Hải Phòng làm theo lời Bác - Đồng tâm hiệp lực, chủ động thực thi - phát huy động lực - tăng trưởng bứt phá”. Trước mắt, hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, để tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Hải Phòng hội đủ thế và lực để vươn lên tầm vóc mới

Dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, với 3 khu kinh tế, Khu thương mại tự do và 50 khu công nghiệp, Hải Phòng hội đủ thế và lực để vươn lên tầm vóc mới. Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước kỳ vọng Hải Phòng không chỉ là trung tâm của vùng Duyên hải Bắc Bộ và Đông Bắc, mà phải thực sự là cực tăng trưởng, đầu tàu kinh tế của cả nước.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Trung ương đã giao Hải Phòng mục tiêu tăng trưởng cao nhất cả nước giai đoạn 2026 - 2030, bình quân 13 - 14%/năm. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, giữ vững tăng trưởng hai con số một cách bền vững, không chỉ trong năm 2026 mà cho cả những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hai mục tiêu chiến lược gắn với hai mốc 100 năm: 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Hải Phòng phải trở thành trục kết nối và lan tỏa, đưa sức bật của cảng biển, logistics, công nghiệp tới Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và cả nước.

Hai là, biến thể chế đặc thù thành lợi thế cạnh tranh. Các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV, trong đó có Khu thương mại tự do, là sự tin tưởng đặc biệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; phải được vận hành thực chất: cơ chế nào hiệu quả thì nhân rộng, cơ chế nào vướng thì kiến nghị sửa đổi ngay.

Ba là, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hải Phòng phải đi đầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại - cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch; khai thác đi đôi với bảo vệ như lời Bác dạy ở Cát Bà; thật sự thu hút và trọng dụng nhân tài.

Bốn là, biến “hợp nhất” thành “hợp lòng”, xây dựng thành công mô hình thành phố xã hội chủ nghĩa, con người xã hội chủ nghĩa Hải Phòng.

Năm là, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quyền gần dân, vì dân. Thực hiện nghiêm tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; lấy kết quả công tác của địa phương và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo sự lãnh đạo như Bác Hồ đã dạy.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại Lễ Kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đảng bộ Trường THCS Hồng Bàng (phường Hồng Bàng) được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trường Tiểu học Quang Trung (xã An Quang) và ông Hà Cảnh Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Châu do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2026.