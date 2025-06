Hai bệnh nhân thoát chết nhờ được cấp cứu đúng tại cộng đồng

“Trên thế giới từng ghi nhận không ít trường hợp tử vong trên đường chạy. Các trường hợp đột tử ở những người trẻ sau khi gắng sức thường do hai lý do chính là đột quỵ tim và đột quỵ não”, TS.BS Lê Thị Diễm Tuyết, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội cho biết.

Nghệ An: Hai chiến sĩ Công an kịp thời cứu sống người đàn ông đột quỵ Phát hiện người đàn ông bị đột quỵ, 2 chiến sĩ công an đang làm nhiệm trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh (Nghệ An) nhanh chóng sơ cứu và kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.