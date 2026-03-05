Hà Nội

"Đóa hồng gai" sân băng gây bão mạng xã hội nhờ gu thời trang cực chất

Giải trí - Giới trẻ

"Đóa hồng gai" sân băng gây bão mạng xã hội nhờ gu thời trang cực chất

Ở tuổi 21, Alysa Liu không chỉ bước lên đỉnh vinh quang tại Thế vận hội Mùa đông 2026 mà còn trở thành hiện tượng mạng xã hội với 7 triệu người theo dõi.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Bước ra từ ánh hào quang của Thế vận hội Mùa đông 2026, Alysa Liu (sinh năm 2005) đang là cái tên khiến truyền thông quốc tế tốn nhiều giấy mực.
Ngay sau khoảnh khắc đăng quang ngôi vị cao nhất ở nội dung đơn nữ, mỹ nữ 21 tuổi đã lập tức "chiếm sóng" mạng xã hội.
Không còn đóng khung trong hình ảnh những vận động viên trượt băng truyền thống với vẻ đẹp dịu dàng, Alysa gây ấn tượng mạnh bởi sự nổi loạn đầy nghệ thuật. Mái tóc nhuộm phân tầng cá tính kết hợp cùng loạt khuyên tai phá cách đã tạo nên một diện mạo không thể trộn lẫn trên sân băng.
Bên cạnh thành tích thể thao, diện mạo của Alysa Liu cũng là chủ đề được netizen bàn tán sôi nổi.
Sau kỳ Olympic, sức hút của cô bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram cá nhân từ hơn 200.000 người theo dõi đã tăng vọt lên 7 triệu chỉ trong thời gian ngắn và tiếp tục tăng.
Alysa Liu còn khiến giới trẻ yêu thích bởi phong cách thời trang đời thường cực cuốn. Cô thường lựa chọn những item quen thuộc như quần jeans, áo thun ôm hay túi tote, cách mix &amp; match lại đậm tinh thần Y2K.
Phong cách của mỹ nữ sinh năm 2005 mang hơi thở đầu những năm 2000, pha trộn giữa nét hoài cổ và sự hiện đại năng động.
Khi được Alysa Liu lăng xê, xu hướng này càng thêm sức hút: trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn giữ được sự sành điệu rất riêng.
Bên cạnh đó, cô cũng ưu ái những set đồ tối giản, tông màu trung tính, tôn lên thần thái tự tin và vóc dáng khỏe khoắn.
Ở tuổi 21, Alysa Liu không chỉ là nhà vô địch Olympic mà còn là biểu tượng phong cách của thế hệ trẻ. Với đà phát triển hiện tại, “mỹ nữ trượt băng” này hứa hẹn tiếp tục khiến thế giới phải nhắc tên trong nhiều năm tới.
Xem video: Châu Tuyết Vân trang điểm xinh đẹp. Nguồn Châu Tuyết Vân
#Alysa Liu #Thế vận hội Mùa đông 2026 #Trượt băng nghệ thuật

