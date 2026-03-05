Huawei Band 11 Series mang dòng Pro trở lại cùng màn hình 60Hz

Huawei mở bán dòng smartband mới gồm hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro, bổ sung màn hình 60 Hz, độ sáng cao và định vị độc lập, giá khởi điểm 890.000 đồng.
Lặng lẽ kiếm ăn mỗi ngày giữa những cánh đồng lúa ngập nước, loài cò bợ (Ardeola bacchus) ẩn giấu nhiều câu chuyện thú vị về văn hóa và khoa học.
Với tầm bắn 2.000 km và độ chính xác khoảng 30 mét, Iran đã triển khai "tên lửa mạnh nhất" để tấn công Israel. Chính trường Mỹ bất ổn vì cuộc chiến Iran.
Sau những ngày tất bật dịp Tết Nguyên đán, vợ chồng diễn viên Kha Ly và Thanh Duy đã dành thời gian đưa con gái Lita cùng gia đình sang Thổ Nhĩ Kỳ du lịch.
Giữa miền Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Pamukkale hiện lên như lâu đài trắng xóa giữa nền trời xanh thẳm.
Không chỉ là loài chim săn mồi nổi tiếng, chim ưng còn được xem như biểu tượng của quyền lực và sự giàu có ở Trung Đông.
Tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, xe tải ngang nhiên dừng đỗ, bốc xếp hàng hóa kéo dài nhiều giờ, hình thành những “bến cóc” tự phát.
Nhà khoa học Kelly Fast cảnh báo hàng nghìn tiểu hành tinh "có khả năng hủy diệt thành phố" nhưng các chuyên gia chưa phát hiện.
Ở tuổi 21, Alysa Liu không chỉ bước lên đỉnh vinh quang tại Thế vận hội Mùa đông 2026 mà còn trở thành hiện tượng mạng xã hội với 7 triệu người theo dõi.
Apple khuyến cáo người dùng iPhone không đặt máy dưới gối, trong chăn hay trên giường khi sạc qua đêm để tránh nguy cơ quá nhiệt và mất an toàn.
Airbus A380 là máy bay hành khách lớn nhất, hiện đại bậc nhất thế giới, nổi bật với thiết kế hai tầng toàn bộ, giá khoảng 445 triệu USD.
Mẫu Honda X-ADV 2026 đã chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á với trang bị đẳng cấp, vượt xa các mẫu xe ga cùng hãng như Vario, Air Blade hay thậm chí cả SH.
Nằm giữa sa mạc Khorezm khô cằn, Itchan Kala hiện lên như một bảo tàng sống ngoài trời, nơi những công trình cổ xưa kể lại câu chuyện về Con đường Tơ lụa.
Panasonic chuyển nhượng hoạt động TV tại châu Âu và Bắc Mỹ cho Skyworth, đánh dấu bước lùi chiến lược và sự thoái trào của biểu tượng điện tử Nhật.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/3, Bọ Cạp gặp được may mắn, vượt qua khó khăn nhanh. Xử Nữ ghi điểm nhờ sự tự tin và chuyên môn vững vàng.
Dù không phải ngôi sao quốc tế, ái nữ nhà Quyền Linh - Lọ Lem vẫn khiến đoàn khách nước ngoài ngẩn ngơ, vây quanh chụp ảnh nhờ vẻ đẹp trong trẻo như nàng thơ.
Từng được kỳ vọng là điểm nhấn cảnh quan cửa ngõ Thủ đô, vườn hoa dưới chân cầu Nhật Tân nay nhếch nhác, rác thải tồn đọng, nhiều khu vực bị chiếm dụng.
Honda Thái Lan vừa hé lộ hình ảnh thực tế của Honda e:N2 2026 mới, đây là mẫu SUV thuần điện 100% dự kiến được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.
Ẩn mình giữa tán lá nhiệt đới, rắn dây xanh (Oxybelis fulgidus) là bậc thầy ngụy trang hoàn hảo.
Tháng 3, khi mây vẫn lững lờ trên đỉnh Tà Xùa (Sơn La), những cây sơn tra đồng loạt bung nở, phủ trắng triền núi, tạo nên khung cảnh thơ mộng níu chân du khách.
Nằm trên triền núi lộng gió và hướng ra biển cả mênh mông, Niết Bàn Tịnh Xá là điểm đến tâm linh nổi bật của Vũng Tàu, TP HCM.