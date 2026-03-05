Hà Nội

Huawei Band 11 Series mang dòng Pro trở lại cùng màn hình 60Hz

Số hóa - Xe

Huawei mở bán dòng smartband mới gồm hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro, bổ sung màn hình 60 Hz, độ sáng cao và định vị độc lập, giá khởi điểm 890.000 đồng.

Tuệ Minh
Huawei chính thức đưa bộ đôi Huawei Band 11 và Huawei Band 11 Pro lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 3/3.
Thế hệ vòng đeo tay mới đánh dấu sự trở lại của hậu tố Pro trên dòng Band Series sau nhiều năm vắng bóng, đồng thời tập trung nâng cấp trải nghiệm hiển thị, thiết kế và khả năng định vị độc lập.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất thuộc về Huawei Band 11 Pro khi thiết bị được trang bị màn hình AMOLED 1,62 inch, độ phân giải 286 x 482 pixel với mật độ điểm ảnh đạt 347 PPI.
Đây cũng là mẫu Band đầu tiên trong dòng sản phẩm sở hữu tần số quét 60 Hz, giúp thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh mượt mà hơn so với các thế hệ trước. Độ sáng tối đa đạt 2.000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới điều kiện ánh nắng gắt.
Về thiết kế, phiên bản Pro sử dụng khung viền nhôm gia công CNC với các cạnh bo cong liền mạch. Thiết bị có độ mỏng 8,99 mm và khối lượng 18 gram khi không tính dây đeo.
Huawei cũng tích hợp hệ thống định vị GNSS độc lập trên phiên bản này, cho phép người dùng theo dõi quãng đường khi chạy bộ hoặc đạp xe ngoài trời mà không cần mang theo điện thoại.
Trong khi đó, Huawei Band 11 bản tiêu chuẩn mang đến hai lựa chọn chất liệu vỏ gồm hợp kim nhôm hoặc polymer. Trọng lượng lần lượt là 17 gram đối với bản vỏ nhôm và 16 gram với bản polymer.
Thiết bị vẫn sử dụng màn hình 1,62 inch nhưng độ sáng tối đa dừng ở mức 1.500 nits. Phiên bản này không nhấn mạnh vào tần số quét cao hay định vị độc lập, song vẫn đảm bảo khả năng hiển thị sắc nét cùng các tính năng thông minh cơ bản.
Cả hai mẫu Huawei Band 11 mới đều được trang bị loạt công nghệ theo dõi sức khỏe như Pulse Wave Arrhythmia Analysis nhằm phân tích rối loạn nhịp tim và cảnh báo rung tâm nhĩ, cùng Sleep Breathing Awareness giúp nhận diện bất thường trong nhịp thở khi ngủ.
Thiết bị hỗ trợ hơn 100 chế độ tập luyện thể thao, đạt chuẩn kháng nước 5 ATM, kết nối Bluetooth 6.0 BLE và tương thích với Android 9.0 cũng như iOS 13.0 trở lên.
Tại Việt Nam, Huawei Band 11 có giá bán 890.000 đồng, trong khi Huawei Band 11 Pro được niêm yết ở mức 1,59 triệu đồng. Với mức giá từ chưa đến 1 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và khoảng 1,59 triệu đồng cho bản Pro.
HUAWEI Band 11 Series: Cuộc sống thông minh trên cổ tay.
Tuệ Minh
#Huawei #săn đồ công nghệ #Huawei Band 11 #Huawei Band 11 Pro

