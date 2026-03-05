Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tận mục loài chim 'hiện thân của thần rượu chè', Việt Nam có nhiều

Kho tri thức

Tận mục loài chim 'hiện thân của thần rượu chè', Việt Nam có nhiều

Lặng lẽ kiếm ăn mỗi ngày giữa những cánh đồng lúa ngập nước, loài cò bợ (Ardeola bacchus) ẩn giấu nhiều câu chuyện thú vị về văn hóa và khoa học.

T.B (tổng hợp)
Cái tên gắn với thần rượu. Tên khoa học Ardeola bacchus của cò bợ gợi liên tưởng đến Bacchus - vị thần rượu trong thần thoại La Mã - vì sắc nâu đỏ nổi bật như màu rượu vang ở bộ lông của loài này vào mùa sinh sản. Ảnh: staticflickr.com.
Cái tên gắn với thần rượu. Tên khoa học Ardeola bacchus của cò bợ gợi liên tưởng đến Bacchus - vị thần rượu trong thần thoại La Mã - vì sắc nâu đỏ nổi bật như màu rượu vang ở bộ lông của loài này vào mùa sinh sản. Ảnh: staticflickr.com.
Bộ lông thay đổi ngoạn mục theo mùa. Vào mùa không sinh sản, cò bợ có màu nâu sọc khá giản dị, dễ lẫn với bùn đất và ruộng lúa. Nhưng đến mùa sinh sản, phần đầu và cổ chuyển sang tông nâu đỏ ấm, tạo nên diện mạo hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông thay đổi ngoạn mục theo mùa. Vào mùa không sinh sản, cò bợ có màu nâu sọc khá giản dị, dễ lẫn với bùn đất và ruộng lúa. Nhưng đến mùa sinh sản, phần đầu và cổ chuyển sang tông nâu đỏ ấm, tạo nên diện mạo hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Pinterest.
Thợ săn kiên nhẫn của ruộng đồng. Cò bợ thường đứng bất động hàng phút bên mép nước, chờ cá nhỏ, ếch, côn trùng hoặc động vật thủy sinh tiến lại gần rồi mổ nhanh như chớp. Chiến thuật “đứng yên như tượng” giúp chúng tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu quả săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Thợ săn kiên nhẫn của ruộng đồng. Cò bợ thường đứng bất động hàng phút bên mép nước, chờ cá nhỏ, ếch, côn trùng hoặc động vật thủy sinh tiến lại gần rồi mổ nhanh như chớp. Chiến thuật “đứng yên như tượng” giúp chúng tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu quả săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Làm tổ tập trung thành đàn. Vào mùa sinh sản, chúng thường làm tổ trên cây cao gần nguồn nước, đôi khi cùng nhiều loài cò và vạc khác. Việc làm tổ tập trung giúp tăng khả năng bảo vệ trước kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Làm tổ tập trung thành đàn. Vào mùa sinh sản, chúng thường làm tổ trên cây cao gần nguồn nước, đôi khi cùng nhiều loài cò và vạc khác. Việc làm tổ tập trung giúp tăng khả năng bảo vệ trước kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng ở Đông Á và Đông Nam Á. Loài này sinh sản ở miền đông Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên và một phần Nga, sau đó di cư xuống Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để tránh mùa đông lạnh giá. Vì thế, chúng khá quen thuộc ở đồng ruộng và ao hồ nông thôn Việt Nam. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng ở Đông Á và Đông Nam Á. Loài này sinh sản ở miền đông Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên và một phần Nga, sau đó di cư xuống Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để tránh mùa đông lạnh giá. Vì thế, chúng khá quen thuộc ở đồng ruộng và ao hồ nông thôn Việt Nam. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi tốt với môi trường nông nghiệp. Không chỉ sống ở đầm lầy tự nhiên, cò bợ còn tận dụng ruộng lúa, kênh mương và hồ nuôi cá làm nơi kiếm ăn. Sự thích nghi này giúp chúng tồn tại ngay cả khi môi trường tự nhiên bị thu hẹp. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi tốt với môi trường nông nghiệp. Không chỉ sống ở đầm lầy tự nhiên, cò bợ còn tận dụng ruộng lúa, kênh mương và hồ nuôi cá làm nơi kiếm ăn. Sự thích nghi này giúp chúng tồn tại ngay cả khi môi trường tự nhiên bị thu hẹp. Ảnh: Pinterest.
Vai trò quan trọng trong hệ sinh thái nước ngọt. Bằng cách kiểm soát số lượng côn trùng và động vật thủy sinh nhỏ, cò bợ góp phần duy trì cân bằng sinh thái ở ruộng đồng và đầm lầy. Chúng là mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái nước ngọt. Ảnh: Pinterest.
Vai trò quan trọng trong hệ sinh thái nước ngọt. Bằng cách kiểm soát số lượng côn trùng và động vật thủy sinh nhỏ, cò bợ góp phần duy trì cân bằng sinh thái ở ruộng đồng và đầm lầy. Chúng là mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái nước ngọt. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống cùng chó sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài chim thần rượu Bacchus #Sự biến đổi mùa của cò bợ #Chiến thuật săn mồi yên lặng #Hệ sinh thái nước ngọt #Vai trò trong môi trường nông nghiệp #Phân bố và di cư của cò bợ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT