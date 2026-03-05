Hà Nội

Apple cảnh báo thói quen sạc iPhone dễ gây nguy hiểm

Apple cảnh báo thói quen sạc iPhone dễ gây nguy hiểm

Apple khuyến cáo người dùng iPhone không đặt máy dưới gối, trong chăn hay trên giường khi sạc qua đêm để tránh nguy cơ quá nhiệt và mất an toàn.

Thiên Trang (TH)
Apple vừa phát đi cảnh báo quan trọng tới toàn bộ người dùng iPhone.
Theo hãng, thói quen đặt điện thoại dưới gối hoặc phủ trong chăn khi sạc qua đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trong quá trình nạp pin, iPhone và bộ sạc có thể sinh nhiệt, đặc biệt khi bị che kín.
Các bề mặt mềm như nệm, chăn, gối giữ nhiệt khiến thiết bị khó tản nhiệt tự nhiên.
Khi nhiệt tích tụ, nguy cơ quá nóng có thể ảnh hưởng linh kiện và gây mất an toàn.
Apple khuyến cáo nên đặt iPhone ở nơi thoáng, tránh che phủ và không để tiếp xúc trực tiếp với da khi sạc.
Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy cũng cảnh báo người ngủ khó nhận ra dấu hiệu như mùi khét hay khói nhẹ.
Giải pháp an toàn là đặt iPhone trên bàn hoặc tủ đầu giường, đảm bảo thông thoáng để hạn chế rủi ro.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
