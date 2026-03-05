Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỳ quan thiên nhiên trắng tinh khiết, du khách đi chân trần để không làm bẩn

Kho tri thức

Kỳ quan thiên nhiên trắng tinh khiết, du khách đi chân trần để không làm bẩn

Giữa miền Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Pamukkale hiện lên như lâu đài trắng xóa giữa nền trời xanh thẳm.

T.B (tổng hợp)
“Lâu đài bông” của Thổ Nhĩ Kỳ. Pamukkale trong tiếng Thổ có nghĩa là “lâu đài bông”, bắt nguồn từ những bậc thang đá vôi trắng muốt xếp tầng như mây đông cứng. Từ xa nhìn lại, toàn bộ sườn đồi trông như được phủ tuyết quanh năm giữa khí hậu Địa Trung Hải. Ảnh: Pinterest.
“Lâu đài bông” của Thổ Nhĩ Kỳ. Pamukkale trong tiếng Thổ có nghĩa là “lâu đài bông”, bắt nguồn từ những bậc thang đá vôi trắng muốt xếp tầng như mây đông cứng. Từ xa nhìn lại, toàn bộ sườn đồi trông như được phủ tuyết quanh năm giữa khí hậu Địa Trung Hải. Ảnh: Pinterest.
Hình thành từ suối nước nóng giàu khoáng. Các hồ bậc thang của Pamukkale được tạo nên nhờ nguồn nước nóng chứa nhiều canxi cacbonat chảy xuống sườn đồi. Khi nước nguội đi và bay hơi, khoáng chất kết tủa, dần dần hình thành nên lớp travertine trắng đặc trưng qua hàng nghìn năm. Ảnh: Pinterest.
Hình thành từ suối nước nóng giàu khoáng. Các hồ bậc thang của Pamukkale được tạo nên nhờ nguồn nước nóng chứa nhiều canxi cacbonat chảy xuống sườn đồi. Khi nước nguội đi và bay hơi, khoáng chất kết tủa, dần dần hình thành nên lớp travertine trắng đặc trưng qua hàng nghìn năm. Ảnh: Pinterest.
Thành phố cổ Hierapolis ngay phía trên. Trên đỉnh các bậc thang trắng là tàn tích của Hierapolis – thành phố được xây dựng từ thế kỷ 2 TCN. Nơi đây từng nổi tiếng với nhà hát lớn, nghĩa địa cổ và các công trình tắm nước nóng phục vụ cư dân La Mã. Ảnh: Pinterest.
Thành phố cổ Hierapolis ngay phía trên. Trên đỉnh các bậc thang trắng là tàn tích của Hierapolis – thành phố được xây dựng từ thế kỷ 2 TCN. Nơi đây từng nổi tiếng với nhà hát lớn, nghĩa địa cổ và các công trình tắm nước nóng phục vụ cư dân La Mã. Ảnh: Pinterest.
Hồ bơi cổ đại của nữ hoàng. Một khu vực nổi tiếng khác là “Hồ Cleopatra”, nơi du khách có thể ngâm mình giữa các cột đá La Mã đổ nát dưới làn nước ấm. Truyền thuyết kể rằng nữ hoàng Cleopatra từng tắm tại đây, dù câu chuyện chưa được xác thực hoàn toàn. Ảnh: Pinterest.
Hồ bơi cổ đại của nữ hoàng. Một khu vực nổi tiếng khác là “Hồ Cleopatra”, nơi du khách có thể ngâm mình giữa các cột đá La Mã đổ nát dưới làn nước ấm. Truyền thuyết kể rằng nữ hoàng Cleopatra từng tắm tại đây, dù câu chuyện chưa được xác thực hoàn toàn. Ảnh: Pinterest.
Màu nước thay đổi theo ánh sáng. Tùy vào thời điểm trong ngày, nước tại Pamukkale có thể ánh lên sắc xanh lam, xanh ngọc hoặc trắng sữa. Sự phản chiếu của bầu trời và độ dày lớp khoáng khiến cảnh quan luôn biến đổi đầy mê hoặc. Ảnh: Pinterest.
Màu nước thay đổi theo ánh sáng. Tùy vào thời điểm trong ngày, nước tại Pamukkale có thể ánh lên sắc xanh lam, xanh ngọc hoặc trắng sữa. Sự phản chiếu của bầu trời và độ dày lớp khoáng khiến cảnh quan luôn biến đổi đầy mê hoặc. Ảnh: Pinterest.
Đi chân trần để bảo vệ kỳ quan. Du khách khi tham quan các bậc thang của Pamukkale phải tháo giày dép để tránh làm xói mòn và ố màu bề mặt đá. Biện pháp này giúp giữ gìn màu trắng tinh khiết vốn là biểu tượng của Pamukkale. Ảnh: Pinterest.
Đi chân trần để bảo vệ kỳ quan. Du khách khi tham quan các bậc thang của Pamukkale phải tháo giày dép để tránh làm xói mòn và ố màu bề mặt đá. Biện pháp này giúp giữ gìn màu trắng tinh khiết vốn là biểu tượng của Pamukkale. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với những điểm đến nổi tiếng khác, Pamukkale là một trong những hình ảnh đại diện tiêu biểu cho du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Vẻ đẹp siêu thực của nơi đây khiến nhiều người ví nó như chốn thần tiên giữa đời thực. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với những điểm đến nổi tiếng khác, Pamukkale là một trong những hình ảnh đại diện tiêu biểu cho du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Vẻ đẹp siêu thực của nơi đây khiến nhiều người ví nó như chốn thần tiên giữa đời thực. Ảnh: Pinterest.
Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Năm 1988, Pamukkale cùng tàn tích cổ đại Hierapolis được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới, nhờ giá trị địa chất độc đáo và ý nghĩa lịch sử quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Năm 1988, Pamukkale cùng tàn tích cổ đại Hierapolis được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới, nhờ giá trị địa chất độc đáo và ý nghĩa lịch sử quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Kỳ quan thiên nhiên Pamukkale #Lâu đài bông Thổ Nhĩ Kỳ #Hình thành từ suối nước nóng #Di tích thành phố cổ Hierapolis #Hồ Cleopatra và truyền thuyết Nữ hoàng #Màu nước thay đổi theo ánh sáng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT