Phát hiện phim câm 127 năm tuổi hé lộ hình ảnh “robot” đầu tiên

Thư viện Quốc hội Mỹ vừa phục hồi một cuộn phim hiếm của Georges Méliès từ năm 1897, được xem là tác phẩm đầu tiên đưa hình ảnh “người máy” lên màn ảnh.

Các chuyên gia tại Thư viện Quốc hội Mỹ vừa công bố việc phục dựng thành công một cuộn phim câm hiếm có niên đại 127 năm, từng bị cho là thất lạc vĩnh viễn. Tác phẩm mang tên Gugusse và Người máy tự động do “phù thủy điện ảnh” Georges Méliès thực hiện vào khoảng năm 1897, được xem là bộ phim đầu tiên khắc họa một thực thể cơ khí mang dáng dấp con người.

Đáng chú ý, bộ phim ra đời hơn hai thập kỷ trước khi khái niệm “robot” xuất hiện trong văn học, thời điểm mà những cỗ máy dạng người vẫn được gọi là automaton, máy tự động.

Khoảnh khắc “người máy” đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh từ năm 1897. (Nguồn: Thư viện Quốc hội Mỹ)

Trong đoạn phim dài khoảng 45 giây, Méliès vào vai ảo thuật gia Gugusse, trình diễn cùng một người máy mặc trang phục chú hề; sau khi được lên dây cót, cỗ máy bắt đầu nhảy múa đầy thích thú. Cao trào xuất hiện khi “người máy” bất ngờ vượt khỏi tầm kiểm soát, quay sang tấn công chính người đã tạo ra mình, buộc Gugusse phải dùng búa đập tan cỗ máy để chấm dứt màn nổi loạn.

Dù chỉ là một tiểu phẩm ngắn mang màu sắc hài hước, tác phẩm đã sớm chạm tới nỗi ám ảnh kinh điển của dòng phim khoa học viễn tưởng: viễn cảnh máy móc phản kháng con người.

Cuộn phim gốc 127 năm tuổi được phục hồi tại Thư viện Quốc hội Mỹ, minh chứng cho nỗ lực gìn giữ những thước phim câm quý giá trong lịch sử điện ảnh. (Nguồn: Shawn Miller)

Hành trình trở lại của cuộn phim cũng đầy kịch tính khi nó được tìm thấy trong gara của hậu duệ William Delisle Frisbee, một nông dân kiêm người chiếu phim lưu động cuối thế kỷ 19, trước khi được trao tặng cho Thư viện Quốc hội. Sau hơn một tuần quét, phục hồi và ổn định hình ảnh để số hóa ở định dạng 4K, phát hiện này không chỉ bổ sung một mắt xích quan trọng cho lịch sử điện ảnh mà còn khẳng định tầm nhìn vượt thời đại của Méliès, người đặt nền móng cho hình tượng robot trên màn bạc nhiều thập kỷ sau đó.