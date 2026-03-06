Hà Nội

vivo X300 Ultra ra mắt với ống kính 400mm

vivo X300 Ultra ra mắt với ống kính 400mm

Tại MWC 2026, vivo giới thiệu X300 Ultra với ống kính tele 400mm thế hệ 2 hợp tác cùng ZEISS, mở ra chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động.

Thiên Trang (TH)
vivo chính thức trình làng X300 Ultra tại MWC 2026 với thiết kế cao cấp.
Điểm nhấn lớn nhất là ống kính tele extender 400mm hợp tác cùng ZEISS.
Ống kính đạt chuẩn APO, hỗ trợ đầu ra quang học 200MP sắc nét.
Khả năng zoom kỹ thuật số lên đến 1600mm vẫn giữ chất lượng hình ảnh.
Công nghệ chống rung OIS gimbal và lấy nét theo chuyển động tăng độ ổn định.
Camera Cage chuyên nghiệp đi kèm giúp quay video cầm tay mượt mà hơn.
X300 Ultra khẳng định vị thế vivo trong phân khúc flagship nhiếp ảnh toàn cầu. (Ảnh: Vatvostudio)
Sản phẩm mở ra chuẩn mực mới cho chụp siêu xa và quay video tele trên smartphone.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#vivo #X300 Ultra #MWC 2026 #ZEISS #ống kính 400mm #camera 200MP

