Gói thầu trường học 16 tỷ ở Kiến Đức: Thanh Tuấn Đắk Nông trúng thầu sát giá

Công ty Thanh Tuấn Đắk Nông một mình dự và trúng gói thầu xây mới 16 phòng Trường Trần Quốc Toản hơn 16 tỷ tại xã Kiến Đức, tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 0,16%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng) Vy Thanh Quang đã ký Quyết định số 95/QĐ-KT ngày 23/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây mới 16 phòng Trường THCS Trần Quốc Toản và hạ tầng kỹ thuật. Gói thầu có số E-TBMT là IB2600353978 - 00, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Gói thầu hơn 16 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,16%

Dự án Xây mới 16 phòng Trường THCS Trần Quốc Toản và hạ tầng kỹ thuật được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 750/QĐ-SXD ngày 10/6/2026 với tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng. Trên cơ sở ủy quyền của Chủ tịch UBND xã Kiến Đức tại Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 28/5/2026, Phòng Kinh tế xã Kiến Đức đảm nhận vai trò đại diện chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 do Chủ tịch UBND xã Kiến Đức Võ Thị Kiều Linh ký ban hành, gói thầu thi công xây dựng có giá dự toán là 16,079 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày, áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Quá trình mời thầu do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng An Phát Đắk Nông đảm nhiệm lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng NKH.

Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 18/07/2026 ghi nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Xây dựng Thanh Tuấn Đắk Nông với giá dự thầu hơn 16,053 tỷ đồng, không áp dụng tỷ lệ giảm giá. Sau các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, nhà thầu đã được lựa chọn trúng thầu đúng bằng giá dự thầu. So với giá gói thầu 16,079 tỷ đồng, tiết kiệm 25.667.000 đồng, tương ứng 0,16%.

Quyết định số 95/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Xây dựng Thanh Tuấn Đắk Nông có mã số thuế 6400300658, đăng ký địa chỉ trụ sở tại thôn Quảng Lộc, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy nhà thầu này đã tham gia khoảng 57 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 45 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu đạt xấp xỉ 177,4 tỷ đồng.

Tại Phòng Kinh tế xã Kiến Đức, nhà thầu đã tham gia khoảng 6 gói thầu và trúng 4 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu khoảng 24,96 tỷ đồng, ghi nhận tỷ lệ trúng thầu so với giá dự toán đạt xấp xỉ 99,93%. Đối với các gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng An Phát Đắk Nông làm bên mời thầu, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Xây dựng Thanh Tuấn Đắk Nông đã tham gia khoảng 11 gói thầu, trúng 8 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 19,38 tỷ đồng.

Bài toán hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh trong đấu thầu công

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), pháp luật về đấu thầu hiện hành không cấm việc chỉ có một nhà thầu tham dự thầu qua mạng nếu quy trình mời thầu được thực hiện công khai, minh bạch. Tuy nhiên, đối với một gói thầu xây lắp quy mô hơn 16 tỷ đồng áp dụng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ thu hút duy nhất 01 hồ sơ dự thầu và trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 0,16% đòi hỏi chủ đầu tư phải xem xét kỹ lưỡng tính cạnh tranh thực chất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công, các cơ quan quản lý và chủ đầu tư được giao trách nhiệm rà soát chặt chẽ công tác lập thiết kế, dự toán, chất lượng lập giá gói thầu nhằm cắt giảm triệt để chi phí không cần thiết và tối ưu hóa nguồn lực tài chính công. Trách nhiệm giải trình toàn diện về tính hiệu quả, công bằng và minh bạch của gói thầu thuộc về chủ đầu tư theo quy định pháp luật.