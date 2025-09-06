Hà Nội

Giải mã

Góc vàng phong thủy đặt chậu cây giúp gia chủ hút tài lộc

Không phải ai cũng biết, trong nhà có một vị trí cực kỳ quan trọng, đặt cây cảnh đúng chỗ sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng và giàu sang.

Theo Phụ nữ số

Trong phong thủy, cây cối không chỉ giúp thanh lọc không khí và làm đẹp ngôi nhà, mà còn được coi là “nguồn dẫn khí”. Người xưa quan niệm rằng, đặt đúng chậu cây ở đúng vị trí thì vượng khí sẽ tụ, tiền bạc sẽ đầy, còn đặt sai thì tài lộc khó giữ, công việc cũng trắc trở.

Góc nào trong nhà giúp tụ tài?

Theo phong thủy, góc Đông Nam của ngôi nhà hoặc căn phòng chính là cung Tài Lộc. Người xưa tin rằng đây là nơi hội tụ năng lượng về tiền bạc, thịnh vượng và cơ hội làm ăn.

Đặt cây cảnh ở góc Đông Nam giúp dòng khí tốt lưu chuyển, tài lộc như nước chảy vào.

Ngược lại, góc này trống trải, tối tăm hoặc bừa bộn thì dễ khiến tiền bạc thất thoát, công việc gặp khó khăn.

Chính vì vậy mà ông bà xưa thường dặn con cháu: “Muốn của cải đầy nhà, giữ cho góc Đông Nam luôn sáng sủa, xanh tươi”.

5 loại cây nên đặt ở góc Đông Nam

1. Cây kim tiền

- Ý nghĩa: Đúng như tên gọi, tượng trưng cho tiền bạc dồi dào, làm ăn thuận lợi.

- Đặc điểm: Lá xanh mướt, bóng bẩy, sống khỏe trong nhà.

- Lời dặn xưa: Nhà có cây Kim Tiền đặt ở cung Tài Lộc, tiền bạc sẽ "đến hẹn lại lên".

2. Cây trúc phát lộc

- Ý nghĩa: Dẻo dai, xanh tốt quanh năm, biểu trưng cho sự phát triển bền vững.

- Đặc điểm: Có thể trồng thủy sinh, thích hợp với không gian hẹp.

- Lời dặn xưa: Trúc vươn lên cao, nhà càng vững vàng, của cải càng thêm đầy

3. Cây ngọc bích

- Ý nghĩa: Lá tròn xanh như đồng xu, biểu tượng cho tiền tài tích tụ.

- Đặc điểm: Dễ trồng, dễ chăm, hợp để bàn hoặc góc nhỏ sáng sủa.

- Lời dặn xưa: Ai giữ được chậu Ngọc Bích xanh tốt thì của cải quanh năm không lo cạn.

4. Cây lưỡi hổ

- Ý nghĩa: Xua đuổi khí xấu, giữ vững tài lộc trong nhà.

- Đặc điểm: Lá thẳng, khỏe, viền vàng hợp hành Thổ – Hỏa, hỗ trợ tài vận.

- Lời dặn xưa: Lưỡi Hổ dựng góc nhà, tà khí khó vào, tiền bạc khó ra.

5. Cây vạn lộc

- Ý nghĩa: Tên gọi đã nói lên tất cả – mang lại sự may mắn, vạn sự như ý.

- Đặc điểm: Lá màu hồng đỏ, hợp phong thủy cung Tài Lộc (Mộc – Hỏa).

- Lời dặn xưa: Ai trồng Vạn Lộc xanh tốt thì đời con cháu cũng được hưởng phúc.

Lưu ý khi đặt cây ở cung Tài Lộc

Người xưa không chỉ dặn phải đặt cây ở đúng chỗ, mà còn nhắc kỹ về cách chăm:

- Không để cây héo, lá úa: Cây héo là tượng trưng cho tài lộc tàn lụi.

- Giữ góc Đông Nam sáng sủa, sạch sẽ: Bụi bặm, bừa bộn khiến năng lượng xấu tích tụ.

- Không đặt quá nhiều cây to um tùm: Cây che ánh sáng làm khí khó lưu thông, tài lộc bị "kẹt lại".

Bảng tóm tắt cây đặt ở góc Đông Nam

Người xưa truyền lại, cây cảnh không chỉ để ngắm mà còn là cách “giữ lộc” cho gia đình. Đặt một chậu Kim Tiền, Trúc Phát Lộc hay Ngọc Bích ở góc Đông Nam vừa làm đẹp nhà, vừa như một lời cầu chúc phúc khí.

Giữ cho góc này xanh tươi, sạch sẽ, gia chủ sẽ cảm nhận rõ rệt sự bình an và sung túc – đúng như lời dặn của ông bà: “Nhà xanh một góc, tiền bạc chẳng khi nào vơi”.

phunuso.baophunuthudo.vn
