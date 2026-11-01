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Kho tri thức

Gobustan: Bí ẩn tín ngưỡng cổ ẩn giấu trên những phiến đá Azerbaijan

Giữa vùng bán sa mạc bên bờ biển Caspi, những phiến đá khắc hình người và thú đang hé lộ thế giới tinh thần của nhân loại thời tiền sử.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm cách thủ đô Baku của Azerbaijan khoảng 60 km về phía Tây Nam, Gobustan là một trong những địa điểm nghệ thuật khắc đá nổi tiếng nhất thế giới. Được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới năm 2007, khu cảnh quan văn hóa này lưu giữ hơn 6.000 hình khắc trên đá, phản ánh đời sống con người qua hàng chục nghìn năm. Nhưng Gobustan không chỉ là một kho tư liệu khảo cổ ngoài trời. Những hình người nhảy múa, động vật săn bắt và biểu tượng bí ẩn còn gợi mở cách tổ tiên xa xưa quan sát thiên nhiên, tổ chức cộng đồng và có thể thực hành các nghi lễ sơ khai.

Ảnh: Wikimedia Commons

Các hình khắc phân bố trên những vùng núi đá như Böyükdaş, Kiçikdaş và Jingirdağ. Có hình bò rừng, dê, hươu, ngựa, thuyền và những nhóm người đang chuyển động theo nhịp điệu. Một số tác phẩm có niên đại rất cổ, trong khi những hình khác được tạo ra ở các thời kỳ muộn hơn, kéo dài đến thời Trung đại. Chính sự chồng lớp của nhiều thế hệ hình khắc khiến Gobustan giống như một cuốn biên niên sử bằng đá, ghi lại sự thay đổi trong đời sống và thế giới quan của cư dân vùng đất này.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất ở đây là các nhóm người tạo thành vòng hoặc hàng, được cho là đang nhảy múa. Chúng thường được liên hệ với điệu múa yalli, một hình thức múa tập thể vẫn tồn tại trong văn hóa Azerbaijan. Sự tương đồng này gợi ý khả năng những điệu múa cộng đồng đã có lịch sử lâu dài, nhưng không đủ để khẳng định người tiền sử ở Gobustan thực hiện nghi lễ giống hệt ngày nay. Các động tác nhịp nhàng có thể gắn với lễ hội, săn bắt, cầu mong mùa màng hoặc những hình thức sinh hoạt cộng đồng mà chúng ta chưa thể xác định chính xác.

Dấu tích khác đáng chú ý là những hình người, động vật và thuyền được khắc trên mặt đá. Với cư dân cổ đại, thiên nhiên vừa cung cấp nguồn sống vừa chứa đựng những sức mạnh khó lý giải. Việc khắc lại hình ảnh những con thú quan trọng hoặc các hoạt động tập thể có thể phản ánh ký ức, niềm tin hay ý nghĩa biểu tượng. Tuy nhiên, khảo cổ học chưa thể xác định chắc chắn ý nghĩa tôn giáo của từng hình khắc. Giá trị lớn nhất của Gobustan nằm ở khả năng cho phép các nhà nghiên cứu đặt ra giả thuyết về đời sống tinh thần mà không biến mọi hình vẽ thành bằng chứng chắc chắn về một tín ngưỡng cụ thể.

Gobustan còn nổi tiếng với Gaval Dash, một phiến đá có thể phát ra âm thanh vang như tiếng trống khi được gõ vào những vị trí nhất định. Đặc điểm này khiến người ta liên tưởng đến khả năng người cổ đại đã sử dụng đá như một nhạc cụ trong sinh hoạt hoặc nghi lễ. Dù chưa thể khẳng định chính xác công dụng ban đầu, Gaval Dash cho thấy cảnh quan tự nhiên có thể trở thành một phần của đời sống văn hóa, chứ không chỉ là nơi cư trú hay kiếm ăn.

Ngày nay, Gobustan giúp chúng ta hình dung một thế giới mà ranh giới giữa nghệ thuật, sinh hoạt và tín ngưỡng có thể chưa tách biệt rõ ràng. Những hình khắc im lặng không tiết lộ toàn bộ bí mật của người xưa, nhưng vẫn là chứng tích quý giá về khả năng sáng tạo và nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa của con người từ hàng chục nghìn năm trước.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Gobustan #Nghệ thuật khắc đá #Di sản Thế giới UNESCO #Khảo cổ học #Tín ngưỡng tiền sử

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