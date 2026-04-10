Giống gia cầm đứng thẳng như chim cánh cụt, đẻ trứng nhiều không tưởng

Giữa thế giới gia cầm quen thuộc, có một giống vịt với dáng đứng thẳng như chim cánh cụt và bước đi nhanh nhẹn đầy hài hước.

Vịt chạy Ấn Độ (Coureur Indien hay Indian Runner), là một giống vịt nhà đặc biệt. Nguồn gốc của giống vịt này được cho là từ khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia, dù tên gọi lại gợi liên tưởng đến Ấn Độ.

Điểm nổi bật nhất của vịt chạy Ấn Độ chính là hình dáng cơ thể. Thay vì thân ngang và thấp, chúng có thân dài, cổ cao và giữ tư thế gần như thẳng đứng, khiến chúng trông giống những “chai nước di động” hoặc chim cánh cụt trên cạn. Chính cấu trúc cơ thể này giúp chúng di chuyển nhanh và linh hoạt hơn nhiều so với các giống vịt khác. Khi di chuyển theo đàn, chúng tạo nên một cảnh tượng vừa ngộ nghĩnh vừa ấn tượng.

Không chỉ độc đáo về ngoại hình, vịt chạy Ấn Độ còn được đánh giá cao về khả năng đẻ trứng. Đây là một trong những giống vịt đẻ tốt nhất, với sản lượng có thể lên tới hơn 200 trứng mỗi năm trong điều kiện nuôi dưỡng phù hợp. Trứng của chúng có vỏ trắng hoặc hơi xanh nhạt, được ưa chuộng trong ẩm thực ở nhiều nơi trên thế giới.

Một đặc điểm thú vị khác là tập tính kiếm ăn. Vịt chạy Ấn Độ rất năng động, thường được thả tự do trên đồng ruộng hoặc vườn cây để tìm kiếm côn trùng, ốc sên và các sinh vật nhỏ. Nhờ đó, chúng không chỉ tự nuôi sống bản thân mà còn giúp nông dân kiểm soát sâu bệnh một cách tự nhiên. Ở một số nơi, đặc biệt là tại các ruộng lúa, đàn vịt chạy được sử dụng như một “đội quân sinh học” thay thế thuốc trừ sâu.

Dù có khả năng bơi lội, vịt chạy Ấn Độ không phụ thuộc nhiều vào nước như các giống vịt khác. Chúng thích nghi tốt với môi trường khô ráo và có thể sống khỏe mạnh chỉ với nguồn nước tối thiểu để uống và vệ sinh. Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các mô hình chăn nuôi nhỏ hoặc nông nghiệp bền vững.

Với vẻ ngoài hài hước nhưng đầy hiệu quả trong sản xuất, vịt chạy Ấn Độ là minh chứng cho sự đa dạng thú vị trong thế giới gia cầm. Từ dáng đi “chạy bộ” độc đáo đến vai trò hữu ích trong nông nghiệp, giống vịt này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần làm phong phú thêm đời sống nông thôn.