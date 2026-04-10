Giống gia cầm đứng thẳng như chim cánh cụt, đẻ trứng nhiều không tưởng

Giữa thế giới gia cầm quen thuộc, có một giống vịt với dáng đứng thẳng như chim cánh cụt và bước đi nhanh nhẹn đầy hài hước.

T.B (tổng hợp)

Vịt chạy Ấn Độ (Coureur Indien hay Indian Runner), là một giống vịt nhà đặc biệt. Nguồn gốc của giống vịt này được cho là từ khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia, dù tên gọi lại gợi liên tưởng đến Ấn Độ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm nổi bật nhất của vịt chạy Ấn Độ chính là hình dáng cơ thể. Thay vì thân ngang và thấp, chúng có thân dài, cổ cao và giữ tư thế gần như thẳng đứng, khiến chúng trông giống những “chai nước di động” hoặc chim cánh cụt trên cạn. Chính cấu trúc cơ thể này giúp chúng di chuyển nhanh và linh hoạt hơn nhiều so với các giống vịt khác. Khi di chuyển theo đàn, chúng tạo nên một cảnh tượng vừa ngộ nghĩnh vừa ấn tượng.

Ảnh: Parc animalier La Vallée Sauvage.

Không chỉ độc đáo về ngoại hình, vịt chạy Ấn Độ còn được đánh giá cao về khả năng đẻ trứng. Đây là một trong những giống vịt đẻ tốt nhất, với sản lượng có thể lên tới hơn 200 trứng mỗi năm trong điều kiện nuôi dưỡng phù hợp. Trứng của chúng có vỏ trắng hoặc hơi xanh nhạt, được ưa chuộng trong ẩm thực ở nhiều nơi trên thế giới.

Một đặc điểm thú vị khác là tập tính kiếm ăn. Vịt chạy Ấn Độ rất năng động, thường được thả tự do trên đồng ruộng hoặc vườn cây để tìm kiếm côn trùng, ốc sên và các sinh vật nhỏ. Nhờ đó, chúng không chỉ tự nuôi sống bản thân mà còn giúp nông dân kiểm soát sâu bệnh một cách tự nhiên. Ở một số nơi, đặc biệt là tại các ruộng lúa, đàn vịt chạy được sử dụng như một “đội quân sinh học” thay thế thuốc trừ sâu.

Ảnh: Ferme d'Ecancourt.

Dù có khả năng bơi lội, vịt chạy Ấn Độ không phụ thuộc nhiều vào nước như các giống vịt khác. Chúng thích nghi tốt với môi trường khô ráo và có thể sống khỏe mạnh chỉ với nguồn nước tối thiểu để uống và vệ sinh. Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các mô hình chăn nuôi nhỏ hoặc nông nghiệp bền vững.

Với vẻ ngoài hài hước nhưng đầy hiệu quả trong sản xuất, vịt chạy Ấn Độ là minh chứng cho sự đa dạng thú vị trong thế giới gia cầm. Từ dáng đi “chạy bộ” độc đáo đến vai trò hữu ích trong nông nghiệp, giống vịt này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần làm phong phú thêm đời sống nông thôn.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Giống vịt chạy Ấn Độ #Chăn nuôi vịt đẻ trứng hiệu quả #Đa dạng trong thế giới gia cầm

Loài thạch sùng kỳ dị xâm chiếm các đô thị quanh Địa Trung Hải

Những bức tường đá cổ kính vùng Địa Trung Hải là nơi sinh sống của một loài bò sát nhỏ bé mang vẻ ngoài như sinh vật tiền sử tí hon.

Thạch sùng cá sấu (Tarentola mauritanica), còn được gọi là thạch sùng Moorish, là một loài bò sát phổ biến ở khu vực Địa Trung Hải, từ Nam Âu đến Bắc Phi. Sở dĩ nó có cái tên “cá sấu” là bởi làn da sần sùi, gồ ghề với những u nhỏ nổi lên, khiến cơ thể trông như được bọc giáp – một đặc điểm hiếm thấy ở các loài thạch sùng khác vốn thường có da mịn hơn.

Loài bọ khổng lồ khiến nhiều người rùng mình, ở Việt Nam là đặc sản

Trong bóng tối lạnh lẽo của đáy đại dương sâu thẳm, tồn tại một sinh vật khiến nhiều người vừa kinh ngạc vừa rùng mình khi nhìn thấy.

Là những “gã khổng lồ” của thế giới giáp xác biển sâu, bọ biển khổng lồ (chi Bathynomus) có họ hàng xa với bọ gỗ quen thuộc trên cạn. Chúng có thể dài tới hơn 30 cm, với thân dẹt, nhiều đốt, bao phủ bởi lớp giáp cứng như áo giáp thời trung cổ. Đôi mắt lớn thích nghi với ánh sáng yếu, cùng bảy cặp chân khỏe giúp chúng bò chậm rãi trên đáy biển, tạo nên một hình ảnh vừa kỳ quái vừa cổ xưa, như thể bước ra từ một kỷ nguyên tiền sử đã biến mất.

Sinh vật đẹp mê hoặc khiến nhiều người tắm biển khốn khổ

Giữa đại dương mênh mông, có một sinh vật trôi nổi mang vẻ đẹp rực rỡ nhưng ẩn chứa nọc độc khiến con người phải dè chừng.

Sứa lửa, tên khoa học Physalia physalis, thường được biết đến ở phương Tây với cái tên “tàu chiến Bồ Đào Nha” (Portuguese man o’ war), thực chất không phải là một con sứa đơn lẻ mà là một tập hợp các cá thể chuyên hóa sống cộng sinh, gọi là một “thuộc địa” (colony). Mỗi cá thể trong đó đảm nhiệm một chức năng riêng – từ nổi, bắt mồi đến sinh sản – phối hợp với nhau như một cơ thể hoàn chỉnh, tạo nên một sinh vật vừa kỳ lạ vừa tinh vi.

