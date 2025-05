Gia đình Doãn Hải My tung bộ ảnh “xịn xò” mừng đại lễ

Trong không khí rộn ràng của dịp lễ 30/4 – 1/5, gia đình Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My vừa tung ra bộ ảnh kỷ niệm đầy ý nghĩa tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: FB Doan Hai My Diện trang phục đồng điệu với màu đỏ và ngôi sao vàng rực rỡ, gia đình Doãn Hải My nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng bởi sự rạng rỡ, hạnh phúc và gắn kết. Ảnh: FB Doan Hai My Nụ cười rạng ngời luôn thường trực trên môi mỗi thành viên, thể hiện niềm hạnh phúc viên mãn trong tổ ấm nhỏ. Ảnh: FB Doan Hai My Tổ ấm nhỏ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My nhận về hàng nghìn lượt yêu thích vì quá đáng yêu, vừa yêu nước, visual lại "ngút ngàn". Ảnh: FB Doan Hai My Cả nhà tay trong tay giữa quảng trường lịch sử không chỉ đẹp mà còn cực ý nghĩa. Ảnh: FB Doan Hai My Nàng WAG Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, phong thái dịu dàng và khí chất chuẩn tiểu thư Hà thành. Ảnh: FB Doan Hai My Bé Lúa (tên thật là Đoàn Minh Đăng) trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn với vẻ kháu khỉnh, biểu cảm đáng yêu. Ảnh: FB Doan Hai My Việc gia đình Doãn Hải My lựa chọn bối cảnh Quảng trường Ba Đình – nơi Lễ độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 – càng làm tăng giá trị biểu cảm và chiều sâu tinh thần cho bộ ảnh. Ảnh: FB Doan Hai My Văn Hậu và Hải My là cặp đôi đình đám làng bóng đá. Từ lúc công khai hẹn hò, nên duyên vợ chồng đến khi đón con đầu lòng, cặp đôi luôn ghi điểm với hình ảnh chỉn chu, ấm áp và tràn ngập năng lượng tích cực. Ảnh: FB Doan Hai My

