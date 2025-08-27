Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Giá xăng hôm nay 27/8: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng 27/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Hạo Nhiên

Bảng giá xăng dầu hôm nay 27/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27/8/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 20/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 208 đồng/lít, tối đa 20.092 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không quá 17.905 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

gia-xang-3.jpg
Ảnh minh hoạ.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô Brent đạt 68,53 USD/thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đạt 64,44 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu thô Brent giảm 0,39 và giá dầu thô WTI giảm 0,45%.

Trong phiên trước đó, cả hai loại dầu thô trên đều tăng gần 2%, đạt mức cao nhất trong hai tuần.

Theo một số nhà quan sát, nếu tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine không có tiến triển, Nga có thể sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.

Các chuyên gia nhận định, tác động từ rủi ro nguồn cung dầu của Nga phần nào được bù đắp bởi khả năng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có thể gia tăng thêm sản lượng khai thác. Quyết định này sẽ được OPEC+ đưa ra tại cuộc họp dự kiến vào ngày 7/9.

Đồng thời, một số ý kiến cho rằng giá dầu thô vẫn dao động trong biên độ hẹp giữa bối cảnh biến động địa chính trị và các yếu tố kinh tế tương đối ổn định. Các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi dữ liệu tồn kho mới nhất tại Mỹ từ Viện Dầu khí (API). Thị trường đang kỳ vọng tồn kho dầu thô và xăng sẽ giảm.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
#Xăng dầu #thị trường #trong nước #thế giới #giá cả

Bài liên quan

Kinh doanh

Giá xăng hôm nay 25/8: Tiếp đà đi lên?

Giá xăng 25/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 25/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá xăng hôm nay 24/8: Tăng đến khi nào?

Giá xăng 24/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 24/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá xăng hôm nay 22/8: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng 22/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 22/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.