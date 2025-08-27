Giá xăng hôm nay 27/8: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng 27/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 27/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27/8/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 20/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 208 đồng/lít, tối đa 20.092 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không quá 17.905 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô Brent đạt 68,53 USD/thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đạt 64,44 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu thô Brent giảm 0,39 và giá dầu thô WTI giảm 0,45%.

Trong phiên trước đó, cả hai loại dầu thô trên đều tăng gần 2%, đạt mức cao nhất trong hai tuần.

Theo một số nhà quan sát, nếu tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine không có tiến triển, Nga có thể sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.

Các chuyên gia nhận định, tác động từ rủi ro nguồn cung dầu của Nga phần nào được bù đắp bởi khả năng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có thể gia tăng thêm sản lượng khai thác. Quyết định này sẽ được OPEC+ đưa ra tại cuộc họp dự kiến vào ngày 7/9.

Đồng thời, một số ý kiến cho rằng giá dầu thô vẫn dao động trong biên độ hẹp giữa bối cảnh biến động địa chính trị và các yếu tố kinh tế tương đối ổn định. Các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi dữ liệu tồn kho mới nhất tại Mỹ từ Viện Dầu khí (API). Thị trường đang kỳ vọng tồn kho dầu thô và xăng sẽ giảm.