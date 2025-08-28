Hà Nội

Kinh doanh

Giá xăng hôm nay 28/8: Tăng giảm trái chiều?

Giá xăng 28/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Hạo Nhiên

Bảng giá xăng dầu hôm nay 28/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 28/8/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 20/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 208 đồng/lít, tối đa 20.092 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không quá 17.905 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

gia-xang-3.jpg
Ảnh minh hoạ.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Giá xăng dầu thế giới vừa trải qua một phiên giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu WTI và dầu Brent giảm lần lượt 2,4% và 2,3%.

Đến phiên sáng nay, cả hai mặt hàng dầu tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng đóng cửa phiên hôm qua. Vào 10h59, dầu thô WTI ở mức 63,25 USD/thùng, bằng giá đóng cửa phiên trước. Dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 63,25 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với mức 63,45 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 66,69 USD/thùng, giảm 0,01 USD/thùng, tương ứng giảm 0,01%. Dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 68,22 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với giá 68,18 USD/thùng.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
