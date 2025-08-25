Giá xăng hôm nay 25/8: Tiếp đà đi lên?

Giá xăng 25/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 25/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 25/8/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 20/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 208 đồng/lít, tối đa 20.092 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không quá 17.905 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Ảnh minh hoạ.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu Brent tăng 75 cent (tương đương 1,14%), lên mức 66,60 USD/thùng; giá dầu WTI tăng khoảng 62 cent (tương đương 0,99%), lên mức 63,42 USD/thùng.

Giá dầu quay đầu giảm hơn 1% trong phiên giao dịch thứ hai của tuần, khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, qua đó mở đường nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga và gia tăng nguồn cung toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch thứ ba của tuần, giá dầu thế giới bật tăng gần 2% và tiếp tục tăng hơn 1% trong phiên giao dịch thứ tư, sau khi số liệu cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm 6 triệu thùng, vượt xa dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích và con số 2,4 triệu thùng do Viện Dầu khí Mỹ đưa ra trước đó, qua đó cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh.