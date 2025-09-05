Hà Nội

Xe

Giá ôtô Hyundai tại Việt Nam đang giảm mạnh lên đến 200 triệu đồng

Tháng 9/2025, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức triển khai chương trình giảm giá xe với tổng giá trị lên tới hơn 200 triệu đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm xe Hyundai Tucson 2025 tại Việt Nam.

Tháng 9/2025, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức triển khai chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi lên tới hơn 200 triệu đồng, áp dụng cho nhiều dòng xe Hyundai đang được phân phối tại thị trường Việt Nam.

1-5487.jpg
Giá ôtô Hyundai tại Việt Nam đang giảm mạnh lên đến 200 triệu đồng.

Đây là một trong những chương trình ưu đãi đáng chú ý nhất trong năm, được Hyundai triển khai nhân dịp tháng 9 – thời điểm đặc biệt gắn liền với mùa lễ, mùa tựu trường và nhu cầu di chuyển tăng cao từ các gia đình.

Chương trình áp dụng từ ngày 1 đến hết ngày 30/9/2025 tại hệ thống đại lý ủy quyền chính hãng trên toàn quốc. Ưu đãi bao gồm: Giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt tùy theo từng dòng xe. Tặng thẻ Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim, trị giá 10 triệu đồng, đi kèm nhiều quyền lợi bảo dưỡng và chăm sóc xe

3-8988.jpg
Danh sách xe Hyundai được hưởng ưu đãi và mức khuyến mại tối đa.

Tổng ưu đãi cao nhất lên đến 200 triệu đồng, áp dụng cho các khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình.



Xe

Lý do Hyundai Tucson 2025 bị khai tử bản 1.6L Turbo tại Úc?

Hyundai thông báo sẽ loại bỏ phiên bản động cơ 1.6L Turbo trên Tucson 2025 do doanh số thấp, thay vào đó tập trung vào biến thể hybrid vốn đang chiếm ưu thế.

Video: Xem chi tiết mẫu xe Hyundai Tucson 2025 mới.

Thay đổi này mới chỉ áp dụng tại thị trường Úc, không rõ sau đó có được áp dụng tiếp tại những thị trường khác như Việt Nam, hay không.

Xem chi tiết

Xe

Hyundai Venue 2026 thế hệ mới chốt ra mắt tháng 10/2025

Ngày ra mắt của mẫu xe SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue 2026 dường như đã được ấn định vào ngày 24/10/2025.

Video: Hyundai Venue 2026 thế hệ mới lộ diện chạy thử .

Theo một nguồn tin nội bộ của Hyundai Ấn Độ, ngày ra mắt của Hyundai Venue 2026 dường như đã được ấn định vào 24/10/2025. Lần cập nhật lớn gần nhất cho Venue là vào tháng 6 năm 2022 dưới dạng bản nâng cấp. Khi ra mắt, Hyundai Venue 2026 sẽ là mẫu xe thế hệ thứ 2, với thiết kế được đại tu đáng kể.

Xem chi tiết

Xe

Hyundai SantaFe mới tại Việt Nam lộ ảnh nội thất lạ

Một số hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy mẫu xe Hyundai SantaFe thế hệ mới sẽ được bổ sung tùy chọn nội thất màu mới trong thời gian tới.

Video: 10 mẫu xe ôtô mới ra mắt 2025 có gì hay?

Cụ thể, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe sẽ được bổ sung tùy chọn nội thất màu mới trong thời gian tới. Thay đổi này nhằm tăng sức hút cho mẫu SUV cỡ D. Lưu ý, đây không phải là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), mà chỉ là điều chỉnh ở tùy chọn trang bị.

Xem chi tiết

