Xe

Hyundai SantaFe mới tại Việt Nam lộ ảnh nội thất lạ

Một số hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy mẫu xe Hyundai SantaFe thế hệ mới sẽ được bổ sung tùy chọn nội thất màu mới trong thời gian tới.

Thảo Nguyễn
Video: 10 mẫu xe ôtô mới ra mắt 2025 có gì hay?

Cụ thể, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe sẽ được bổ sung tùy chọn nội thất màu mới trong thời gian tới. Thay đổi này nhằm tăng sức hút cho mẫu SUV cỡ D. Lưu ý, đây không phải là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), mà chỉ là điều chỉnh ở tùy chọn trang bị.

2-3697.jpg
SantaFe sẽ được bổ sung tùy chọn nội thất màu mới trong thời gian tới.

Hyundai SantaFe phiên bản Calligraphy sẽ có thêm tùy chọn nội thất màu nâu da bò kết hợp với ốp giả vân gỗ, bên cạnh tông màu đen tuyền đã có trước đó. Thiết kế vô-lăng cũng chuyển sang kiểu hai tông màu đi kèm với một số chi tiết tạo cảm giác cao cấp hơn.

Về thông số kỹ thuật, hiện chưa có thay đổi nào được ghi nhận ở hệ truyền động hay trang bị an toàn. Hai phiên bản Calligraphy tại Việt Nam dự kiến vẫn duy trì mức giá lần lượt là 1,315 tỷ đồng cho bản 2.5 hút khí tự nhiên và 1,365 tỷ đồng cho bản 2.5 Turbo tăng áp.

3-1886.jpg
Đây được xem là động thái nhằm cải thiện sức cạnh tranh của Santa Fe so với các đối thủ như Kia Sorento, Ford Everest hay Mazda CX-8...

Hyundai hiện chưa công bố thời điểm chính thức phân phối bản nội thất mới tại các đại lý. Đây được xem là động thái nhằm cải thiện sức cạnh tranh của Santa Fe so với các đối thủ như Kia Sorento, Ford Everest hay Mazda CX-8 trong cùng phân khúc.

Xe

Hyundai ra mắt SantaFe, Kona và Tucson 2026 bản Black Edition

Hyundai Motor Company vừa tập trung vào cải thiện trang bị tiêu chuẩn, bổ sung các tùy chọn mở rộng Black Edition cho cả ba dòng xe SantaFe, Tucson và Kona.

Video: Xem chi tiết Hyundai SantaFe Black Edition.

Hyundai SantaFe 2026 tiếp tục duy trì thiết kế vuông vức đặc trưng, đồng thời được nâng cấp đáng kể về mặt công nghệ. Phiên bản tiêu chuẩn Exclusive được bổ sung màn hình cong tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí trung tâm, cụm đồng hồ LCD 12,3 inch, cùng với cần số điện tử đi kèm tính năng cảnh báo rung.

Xem chi tiết

Xe

Hyundai SantaFe Hybrid 2025 từ 1,29 tỷ đồng sắp về Việt Nam?

Hãng xe Hyundai vừa chính thức giới thiệu mẫu SantaFe Hybrid 2025 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan giá từ 1,599 triệu Baht (khoảng 1,29 tỷ đồng).

9-6116.jpg
So với thế hệ trước, Hyundai SantaFe Hybrid 2025 mới được cải thiện đáng kể về kích thước. Xe có chiều dài đạt 4.830 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.770 mm và trục cơ sở kéo dài 2.815 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 177 mm cùng bình nhiên liệu 67 lít.
5-7525.jpg
SantaFe Hybrid 2025 mang phong cách thiết kế ngoại thất boxy khối hộp đậm chất SUV cổ điển, với cụm đèn chiếu sáng và nắp capo đẩy lên cao, tạo nên tổng thể khoẻ khoắn và thể thao. Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới cũng trở nên cứng cáp, góc cạnh hơn nhờ phần vòm bánh xe lồi ra, vuông vức.
Xem chi tiết

Xe

Hyundai Thành Công giảm giá "mạnh tay" SantaFe & Palisade

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai Chương trình ưu đãi đặc biệt “Săn quà cực hay cho SantaFe & Palisade” giá trị lên đến 100% lệ phí trước bạ.

Video: Đánh giá mẫu xe SUV Hyundai SantaFe thế hệ mới.

Chương trình được xây dựng với mục tiêu nâng cao toàn diện trải nghiệm khách hàng và mang đến cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng toàn cầu với chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn nhất. Cụ thể, khách hàng hoàn tất hợp đồng và nhận xe trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận được các ưu đãi sau:

Xem chi tiết

