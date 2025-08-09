Hyundai SantaFe mới tại Việt Nam lộ ảnh nội thất lạ

Một số hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy mẫu xe Hyundai SantaFe thế hệ mới sẽ được bổ sung tùy chọn nội thất màu mới trong thời gian tới.

Video: 10 mẫu xe ôtô mới ra mắt 2025 có gì hay?

Cụ thể, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe sẽ được bổ sung tùy chọn nội thất màu mới trong thời gian tới. Thay đổi này nhằm tăng sức hút cho mẫu SUV cỡ D. Lưu ý, đây không phải là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), mà chỉ là điều chỉnh ở tùy chọn trang bị.

SantaFe sẽ được bổ sung tùy chọn nội thất màu mới trong thời gian tới.

Hyundai SantaFe phiên bản Calligraphy sẽ có thêm tùy chọn nội thất màu nâu da bò kết hợp với ốp giả vân gỗ, bên cạnh tông màu đen tuyền đã có trước đó. Thiết kế vô-lăng cũng chuyển sang kiểu hai tông màu đi kèm với một số chi tiết tạo cảm giác cao cấp hơn.

Về thông số kỹ thuật, hiện chưa có thay đổi nào được ghi nhận ở hệ truyền động hay trang bị an toàn. Hai phiên bản Calligraphy tại Việt Nam dự kiến vẫn duy trì mức giá lần lượt là 1,315 tỷ đồng cho bản 2.5 hút khí tự nhiên và 1,365 tỷ đồng cho bản 2.5 Turbo tăng áp.

Đây được xem là động thái nhằm cải thiện sức cạnh tranh của Santa Fe so với các đối thủ như Kia Sorento, Ford Everest hay Mazda CX-8...

Hyundai hiện chưa công bố thời điểm chính thức phân phối bản nội thất mới tại các đại lý. Đây được xem là động thái nhằm cải thiện sức cạnh tranh của Santa Fe so với các đối thủ như Kia Sorento, Ford Everest hay Mazda CX-8 trong cùng phân khúc.