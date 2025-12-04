Giá mua bán điện trực tiếp sẽ không theo quy định chung về khung giá

Dự thảo bổ sung rõ hơn quy định về giá mua bán điện trực tiếp do các bên tự thỏa thuận thống nhất, không theo quy định chung về khung giá mua bán điện.

Chiều 4/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Dự thảo Nghị quyết gồm 8 Chương, 24 Điều. Trong đó, Chương III gồm 5 Điều quy định về đầu tư xây dựng các dự án điện lực, gồm: Quy định bỏ chủ trương đầu tư dự án lưới điện sau khi tiếp thu ý kiến của các Ủy ban của Quốc hội.

Trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do doanh nghiệp này nắm giữ 100% vốn điều lệ, UBND cấp tỉnh quyết định chấp thuận cho doanh nghiệp này làm nhà đầu tư các dự án, công trình lưới điện truyền tải trong quy hoạch phát triển điện lực hoặc phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh;

Quy định miễn trừ thời gian hoạt động và số năm báo cáo tài chính cần cung cấp trong điều kiện vay lại vốn ODA và ưu tiên bố trí và cấp vốn từ ngân sách nhà nước để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH một thành viên vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

Quy định đặc thù về giá điện trúng thầu trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh điện lực do quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện còn kéo dài, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án còn chậm;

Bổ sung quy định về việc doanh nghiệp khu vực nhà nước và tư nhân tham gia nghiên cứu, đầu tư phát triển điện hạt nhân mô đun nhỏ.

Chương IV gồm 5 Điều, quy định một số nội dung về điện gió ngoài khơi, bao gồm: việc xử lý chi phí do doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ; quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho UBND cấp tỉnh trên cơ sở điểm gom công suất của dự án;

Cơ chế giao nhiệm vụ cho một số doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu, có thực lực để thực hiện nhiệm vụ phát triển điện gió ngoài khơi quy mô lớn gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chương V gồm 1 Điều, quy định để thúc đẩy và triển khai hiệu quả hơn cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) theo tinh thần Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó mở rộng đối tượng cho phép đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất tham gia trực tiếp cơ chế mua bán điện.

Bổ sung rõ hơn quy định về giá mua bán điện thông qua cơ chế DPPA do các bên tự đàm phán, thỏa thuận thống nhất, không theo quy định chung về khung giá mua bán điện và quy định rõ hơn trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc quy định quy mô khách hàng sử dụng điện lớn khi tham gia cơ chế DPPA.

Chương VI gồm 2 Điều, quy định đối với các dự án đầu tư thuộc danh mục dự án, công trình dầu khí và than quan trọng, cấp bách của quốc gia không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Việc giao doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do doanh nghiệp này nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện đối với các dự án, công trình dầu khí và than quan trọng, cấp bách của quốc gia hoặc dự án đặt tại khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh.