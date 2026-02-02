Gia Lai hiệp thương danh sách ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Thực hiện Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, của hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiến hành giới thiệu người ứng cử. Theo đó, từ ngày 23/12/2025 đến 1-2/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử tiến hành thực hiện việc giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH đúng trình tự theo luật định.

Cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đều bày tỏ tín nhiệm và nhất trí cao 100% đối với người được giới thiệu ứng cử; không có người tự ứng cử.

Hiện đã có 20 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đủ 21 người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đảm bảo cơ cấu, thành phần và số lượng theo sự thống nhất của hội nghị Hiệp thương lần thứ I và sự điều chỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ 21 người ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Hội nghị cũng đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND khóa XIII. Ảnh: Q.T

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, đảm bảo cơ cấu, thành phần và số lượng theo sự thống nhất của hội nghị Hiệp thương lần thứ I và sự điều chỉnh của Thường trực HĐND tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 138 người ứng cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa mới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.