Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Gia Lai hiệp thương danh sách ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 2/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ II thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh

Hà Ngọc Chính

Thực hiện Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, của hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiến hành giới thiệu người ứng cử. Theo đó, từ ngày 23/12/2025 đến 1-2/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử tiến hành thực hiện việc giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH đúng trình tự theo luật định.

Cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đều bày tỏ tín nhiệm và nhất trí cao 100% đối với người được giới thiệu ứng cử; không có người tự ứng cử.

Hiện đã có 20 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đủ 21 người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đảm bảo cơ cấu, thành phần và số lượng theo sự thống nhất của hội nghị Hiệp thương lần thứ I và sự điều chỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ 21 người ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Hội nghị cũng đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử.

image.jpg
Các đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND khóa XIII. Ảnh: Q.T

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, đảm bảo cơ cấu, thành phần và số lượng theo sự thống nhất của hội nghị Hiệp thương lần thứ I và sự điều chỉnh của Thường trực HĐND tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 138 người ứng cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa mới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

tin sản xuất
#HĐND tỉnh Gia Lai #ĐBQH khóa XVI #đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII #Chiều 2/2 #Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Bài liên quan

Chính trị

Bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Sáu khóa X đã hiệp thương, cử bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chiều 14/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Sáu khóa X để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc.

ha-thi-nga.jpg
Chủ tọa Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Sáu khóa X- Ảnh: VGP/Toàn Thắng
Xem chi tiết

Chính trị

Ông Nguyễn Phước Lộc làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I

Sáng 29/11, ông Nguyễn Phước Lộc được tín nhiệm hiệp thương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

TPO - Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, sáng 29/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029, được tín nhiệm hiệp thương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 29/11, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử 146 nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xem chi tiết

Chính trị

Tập trung cao độ công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XVI và HĐND các cấp

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 12/1, tại Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành việc xem xét thông qua hai Nghị quyết của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đồng thời cho ý kiến báo cáo công tác của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

202601120832221737-z7421398101952-994c3f1efc87cc5af5272397293a89f6.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng" của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng" của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.