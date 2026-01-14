Hà Nội

Chính trị

Bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Sáu khóa X đã hiệp thương, cử bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo Toàn Thắng/Báo Điện tử Chính phủ

Chiều 14/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Sáu khóa X để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc.

ha-thi-nga.jpg
Chủ tọa Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Sáu khóa X- Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện các ban, ngành, đoàn thể.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đã trình bày nội dung Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2025, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cho biết về nội dung ý kiến góp ý tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6, khóa X đã có 16 nội dung ý kiến; trong đó, có 10 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị và 6 ý kiến tham gia bằng văn bản. Về cơ bản, các ý kiến đồng tình, nhất trí cao đối với các dự thảo văn bản và công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị.

ha-thi-nga-2.jpg
Tân tịch Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Các ý kiến đánh giá cao kết quả công tác của cả hệ thống Mặt trận trong năm 2025, đặc biệt là Mặt trận các cấp đã chủ động và hoàn thành việc sắp xếp bộ máy, nhân sự theo mô hình mới và các nội dung công tác Mặt trận với khối lượng công việc rất lớn,

Đồng thời thống nhất, trong năm 2026, hệ thống Mặt trận cần tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt, đảm bảo theo yêu cầu các nhiệm vụ quan trọng, như: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ 14 của Đảng; tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Với dự thảo Báo cáo chính trị, một số ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của Mặt trận phù hợp với thực tiễn tại địa phương; bám sát chủ trương của Đảng để bổ sung nội dung về mục tiêu phát triển bền vững.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã trình bày nội dung trình xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Theo dự thảo Kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 dự kiến sẽ được tổ chức trong hai ngày đầu tháng 5/2026 ( trước 15/5/2026) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với tổng số đại biểu tham dự Đại hội dự kiến là 1.250 đại biểu. Trong đó 1.000 đại biểu chính thức và khoảng 250 đại biểu khách mời.

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương, cử bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

ha-thi-nga-3.jpg
Bà Bùi Thị Minh Hoài ,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng bà Hà Thị Nga - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã thống nhất hiệp thương, cử bà Bùi Huyền Mai – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

