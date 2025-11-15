Hà Nội

Giá DRAM tăng phi mã vượt mặt vàng khiến giới công nghệ choáng

Số hóa

Giá DRAM tăng phi mã vượt mặt vàng khiến giới công nghệ choáng

Trong 5 tháng, giá DRAM đã tăng hơn gấp đôi, vượt tốc độ tăng của vàng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thiên Trang (TH)
Giá DRAM đang tăng chóng mặt nhờ nhu cầu khổng lồ từ ngành trí tuệ nhân tạo.
Báo cáo cho thấy giá hợp đồng DRAM đã tăng tới 171,8% so với cùng kỳ năm trước.
Điều này khiến DRAM trở thành mặt hàng công nghệ tăng giá nhanh hơn cả vàng.
Chủ tịch ADATA dự báo năm 2026 có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt DRAM nghiêm trọng.
Người dùng cá nhân chịu ảnh hưởng kép khi DDR5 vừa khan hiếm vừa tăng giá mạnh.
Bộ kit Corsair Vengeance DDR5 đã tăng từ 91 USD lên 183 USD chỉ sau vài tháng.
Không chỉ DRAM, NAND flash và ổ cứng cũng đang tăng giá theo nhu cầu AI.
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng tăng giá này có thể kéo dài ít nhất 4 năm nữa.
Thiên Trang (TH)
#DRAM #giá tăng #công nghệ #AI #vàng #tăng giá

