Giá đỗ ngon miệng, giàu dinh dưỡng, 'báu vật' cho đời sống vợ chồng

Sống Khỏe

Giá đỗ loại rau mầm trắng giòn quen thuộc chứa nhiều vitamin, khoáng chất giúp ngừa ung thư, tốt cho tim mạch và tăng cường sinh lý.

Vân Giang (Tổng hợp)
Chỉ vài nghìn đồng một túi, loại rau mầm trắng giòn quen thuộc trong bữa cơm Việt lại chứa nguồn đạm, khoáng và chất chống oxy hóa quý hiếm, có lợi cho cả sức khỏe và sinh lý. Ảnh minh họa
Ít ai ngờ rằng trong túi giá đỗ dân dã lại ẩn chứa giá trị dinh dưỡng lớn đến vậy. Ảnh minh họa
Được ủ từ hạt đậu xanh trong môi trường ẩm, giá đỗ trở thành nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào – hơn 5g trong 100g, cùng nhiều vitamin C, E, K, nhóm B, folate, magie, mangan và hợp chất chống oxy hóa. Ảnh minh họa
Đặc biệt, khác với nhiều loại hạt, giá đỗ là một trong số ít rau mầm không sinh độc tố sau khi nảy mầm, an toàn cho cả trẻ nhỏ và người cao tuổi. Ảnh minh họa
Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định, giá đỗ là “kho” chất chống oxy hóa tự nhiên gồm flavonoid, acid phenolic, caffeic, cinnamic… giúp trung hòa gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào – nguyên nhân gây ra nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư. Ảnh minh họa
Diệp lục trong giá đỗ còn phân hủy amin nitrit chất dễ hình thành trong thực phẩm chế biến, từ đó giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Isoflavone hợp chất tự nhiên trong đậu cũng góp phần giảm tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ. Ảnh minh họa
Không dừng lại ở đó, giá đỗ còn được xem là “trợ thủ” của tim mạch. Nhờ chứa saponin giúp hạ cholesterol xấu, kết hợp cùng vitamin C và omega 3, rau mầm trắng này hỗ trợ lưu thông máu, giảm huyết áp và ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Ảnh minh họa
Đặc biệt, giá đỗ từ lâu được xem là “báu vật” cho đời sống vợ chồng. Hàm lượng vitamin C, E, cùng acid béo omega 3 – 6 giúp cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng tuần hoàn máu và hỗ trợ sinh lý nam giới. Ảnh minh họa
Với phụ nữ, phytoestrogen trong giá đỗ hoạt động tương tự nội tiết tố nữ, giúp cân bằng hormone, nâng cao khoái cảm và tăng khả năng thụ thai. Ảnh minh họa
Giá đỗ còn có lợi cho người mắc tiểu đường nhờ giàu chất xơ, ít carbohydrate và chứa các vitamin nhóm B giúp điều hòa insulin, ổn định đường huyết. Ảnh minh họa
Ngoài ra, magie, kẽm và mangan trong giá đỗ kết hợp cùng vitamin C, D giúp tăng mật độ xương, phòng ngừa loãng xương – đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi và phụ nữ sau mãn kinh. Ảnh minh họa
Đặc biệt, giá đỗ còn là “bí quyết làm đẹp” quen thuộc. Vitamin E và C cùng hợp chất chống oxy hóa giúp da sáng khỏe, chống lão hóa và giảm mụn. Silica trong giá đỗ hỗ trợ thải độc, giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng. Ảnh minh họa
