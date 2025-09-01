Hà Nội

Gia đình siêu mẫu Hà Anh mừng Tết Độc lập, gây sốt với khoảnh khắc cực đẹp

Giải trí

Gia đình siêu mẫu Hà Anh mừng Tết Độc lập, gây sốt với khoảnh khắc cực đẹp

Nhân dịp Quốc khánh, gia đình Hà Anh từ TP HCM ra Hà Nội, hòa mình vào không khí rộn ràng của Thủ đô, thực hiện bộ ảnh kỷ niệm trên những con phố rực rỡ cờ hoa.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong không khí hân hoan của ngày Tết Độc lập, gia đình nhỏ của siêu mẫu Hà Anh đã có mặt tại Hà Nội để cảm nhận trọn vẹn niềm tự hào dân tộc.
Nữ siêu mẫu cùng ông xã ngoại quốc và hai con thực hiện bộ ảnh đặc biệt, ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ trên các tuyến phố rợp cờ đỏ sao vàng.
Điểm nhấn trong bộ ảnh chính là trang phục đồng điệu của cả gia đình.
Hà Anh và con gái Myla chọn diện áo dài đỏ nổi bật, in hình ngôi sao vàng trước ngực.
Nhiều khoảnh khắc đẹp của hai mẹ con Hà Anh nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.
Hà Anh khoe vóc dáng chuẩn siêu mẫu khi diện áo dài.
Mỗi thành viên trong gia đình nhỏ của Hà Anh đều diện trang phục với ba tone màu chủ đạo: Đỏ, vàng, trắng.
Nụ cười rạng rỡ, sự hồn nhiên của bé Myla cùng vẻ duyên dáng của Hà Anh trong tà áo dài truyền thống khiến người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi.
Bộ ảnh được thực hiện trên khắp các con phố của Hà Nội, nơi mỗi góc đường đều được trang hoàng lộng lẫy để chào đón ngày lễ lớn.
Hai mẹ con siêu mẫu Hà Anh tự nhiên tương tác, cười nói vui vẻ trong những bức hình.
Myla nhỏ nhắn, rạng rỡ bên mẹ trong khi Hà Anh luôn thể hiện tình yêu thương, chăm sóc con gái một cách trìu mến. Ảnh: FB Ha Anh Vu
Ngọc Mai (Tổng hợp)
