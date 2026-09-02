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TP HCM: Hàng nghìn người chen chân trong Thảo Cầm Viên lễ 2/9

Xã hội

TP HCM: Hàng nghìn người chen chân trong Thảo Cầm Viên lễ 2/9

Hàng nghìn người ở TP HCM và các tỉnh lân cận đổ về Thảo Cầm Viên (phường Sài Gòn) để vui chơi khiến nơi này đông nghẹt từ ngoài đường đến bên trong rộng 20ha.

Xuân Danh
Sáng 2/9, nhiều người dân ở TP HCM và các tỉnh, thành lân cận như TP Đồng Nai, Tây Ninh... đổ về các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh khiến một số nơi rơi vào cảnh đông đúc.
Sáng 2/9, nhiều người dân ở TP HCM và các tỉnh, thành lân cận như TP Đồng Nai, Tây Ninh... đổ về các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh khiến một số nơi rơi vào cảnh đông đúc.
Từ sáng sớm, Thảo Cầm Viên (phường Sài Gòn) đã rất đông. Gần trưa, du khách vẫn nườm nượp đổ về khiến các lối đi trong công viên luôn đông đúc.
Từ sáng sớm, Thảo Cầm Viên (phường Sài Gòn) đã rất đông. Gần trưa, du khách vẫn nườm nượp đổ về khiến các lối đi trong công viên luôn đông đúc.
“Xếp hàng mua được vé cũng phải vất vả vì đợi lâu. Biết là đi chơi ngày này Thảo Cầm Viên sẽ đông người nhưng chỉ dịp này gia đình mới đi được nên vợ chồng tôi ráng đưa các con đến đây vui chơi, ngắm nhìn động vật”, anh Nguyễn Linh (ngụ phường Bình Trị Đông, TP HCM) chia sẻ.
“Xếp hàng mua được vé cũng phải vất vả vì đợi lâu. Biết là đi chơi ngày này Thảo Cầm Viên sẽ đông người nhưng chỉ dịp này gia đình mới đi được nên vợ chồng tôi ráng đưa các con đến đây vui chơi, ngắm nhìn động vật”, anh Nguyễn Linh (ngụ phường Bình Trị Đông, TP HCM) chia sẻ.
Khách vào Thảo Cầm Viên chủ yếu đi theo nhóm bạn hoặc gia đình, họ mang đồ ăn, thức uống theo để chơi qua trưa. Anh Nguyễn Sỹ (ngụ phường Thủ Đức) cho biết, tranh thủ dịp nghỉ lễ, anh đưa cả gia đình đi chơi để con xem các loài thú.
Khách vào Thảo Cầm Viên chủ yếu đi theo nhóm bạn hoặc gia đình, họ mang đồ ăn, thức uống theo để chơi qua trưa. Anh Nguyễn Sỹ (ngụ phường Thủ Đức) cho biết, tranh thủ dịp nghỉ lễ, anh đưa cả gia đình đi chơi để con xem các loài thú.
Các điểm xem thú thu hút lượng người đến xem nhiều nhất. Những con đường qua khu vực này thường dày đặc người qua lại, ngắm thú.
Các điểm xem thú thu hút lượng người đến xem nhiều nhất. Những con đường qua khu vực này thường dày đặc người qua lại, ngắm thú.
Những điểm xem thú được nhiều trẻ nhỏ ưa thích.
Những điểm xem thú được nhiều trẻ nhỏ ưa thích.
Thảo cầm viên Sài Gòn rộng gần 20 hecta (ha) đông nghẹt khách từ bên trong ra đến ngoài 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai.
Thảo cầm viên Sài Gòn rộng gần 20 hecta (ha) đông nghẹt khách từ bên trong ra đến ngoài 2 mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai.
Hầu hết các ông bố, bà mẹ vừa nhân dịp nghỉ lễ đưa gia đình đi chơi, vừa để con nhỏ khám phá thêm về thế giới động vật, điểm đặc trưng chỉ Thảo Cầm Viên mới có.
Hầu hết các ông bố, bà mẹ vừa nhân dịp nghỉ lễ đưa gia đình đi chơi, vừa để con nhỏ khám phá thêm về thế giới động vật, điểm đặc trưng chỉ Thảo Cầm Viên mới có.
Do lượng khách đông nên các lối đi trong Thảo Cầm Viên luôn trong tình trạng chật kín người.
Do lượng khách đông nên các lối đi trong Thảo Cầm Viên luôn trong tình trạng chật kín người.
Dòng người chen chân trong Thảo Cầm Sài Gòn ngày 2/9.
Dòng người chen chân trong Thảo Cầm Sài Gòn ngày 2/9.
Thời tiết dịu mát suốt cả ngày cũng rất lý tưởng để Thảo Câm Viên và nhiều điểm du lịch ở TP HCM thu hút du khách.
Thời tiết dịu mát suốt cả ngày cũng rất lý tưởng để Thảo Câm Viên và nhiều điểm du lịch ở TP HCM thu hút du khách.
Đa số các gia đình đều mang theo thức ăn, nước uống đến Thảo Cầm Viên để ăn trưa sau khi vui chơi, tham quan.
Đa số các gia đình đều mang theo thức ăn, nước uống đến Thảo Cầm Viên để ăn trưa sau khi vui chơi, tham quan.
Xuân Danh
#du khách #Quốc khánh

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