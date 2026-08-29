[GALLERY] Toyota Land Cruiser Hybrid về Việt Nam sẽ "kèm lạc" gần 1 tỷ đồng?

Toyota Land Cruiser Hybrid đang được một số tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết có thể về Việt Nam trong tháng 9/2026, dự kiến bắt đầu bàn giao từ giữa tháng.